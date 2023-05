Trias (Junts) equipara votar a Collboni (PSC) con Valls "porque significará que sigue Colau"

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha equiparado este miércoles el voto al alcaldable del PSC, Jaume Collboni, con el hecho de haber votado a Manuel Valls en 2019 "porque significará que sigue Ada Colau".

"No queremos más Colau ni sus políticas, y sólo hay una candidatura que lo deja claro. No haremos alcaldesa a Colau, y los otros partidos no dicen esto. En las últimas elecciones votamos a Ernest Maragall. Si yo gano, ¿me votarán a mi?", ha preguntado en un acto en el distrito de Horta-Guinardó acompañado de otros miembros de la candidatura.

Para el distrito, Trias ha situado el cubrimiento y soterramiento de la Ronda de Dalt como una de sus prioridades para que "Collserola entre en la ciudad".

"Cuando fui alcalde llegamos a un acuerdo con los vecinos e hicimos un proyecto, pero no se ha hecho nada", ha lamentado.

También ha explicado su voluntad de convertir los Tres Turons en un parque mixto, eliminado "los problemas de convivencia que la mala gestión" del turismo de Colau y Collboni considera que han provocado, y consensuar con los vecinos del Baix-Guinardó una ubicación para la carpa provisional del mercado de la Estrella.