Trias (Junts) equipara a Colau y Collboni: "Son lo mismo"

Acusa a la alcaldesa de tener un turismo descontrolado y le reprocha su gestión del Four Seasons

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha equiparado este lunes a la alcaldesa y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, y al alcaldable del PSC y exprimer teniente de alcalde, Jaume Collboni, al asegurar que son "lo mismo".

"Hicieron algo vergonzoso, impedir que Ernest Maragall fuese alcalde. Espero que no hagan ningún acto más de este tipo", ha reclamado en un acto en el Orfeó Martinenc ante unas 200 personas acompañado de diversos miembros de su candidatura.

Para Trias, el actual consistorio "no escucha las críticas y no es capaz de rectificar las cosas que no van bien" como, a su juicio, las políticas que ha llevado a cabo en materia de vivienda y en cuestiones de seguridad y limpieza.

"¿Cuántas viviendas públicas de alquiler se han hecho? Y esto mandando partidos que se consideran de izquierdas", ha reprochado el alcaldable de Junts, que también ha acusado a Colau de tener un turismo descontrolado en la ciudad, en sus palabras.

Tras responsabilizar a la alcaldesa de impedir el aterrizaje de la cadena Four Seasons en el edificio del antiguo Deutsche Bank, en la confluencia entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia, ha señalado que finalmente se han hecho apartamentos de lujo: "A esto se le llama especulación", le ha espetado.

También ha querido enfatizar su preocupación por el elevado fracaso escolar entre los jóvenes y ha pedido afrontar ésta y otras cuestiones, como la lucha contra el consumo de marihuana.

"Hay que entender que, esto de la bromita de la marihuana y que no pasa nada, sí que pasa. Llevaremos a la juventud a una situación imposible", ha advertido.

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

El número tres de la candidatura, Jordi Martí, también ha acusado a Colau y Collboni de haber fracasado en materia de convivencia y seguridad, algo que también ha ratificado el miembro de la lista Damià Calvet, que ha añadido el tema de la movilidad.

"¡Ni gobiernos de cartón piedra ni concejales hologramas! Necesitamos un alcalde con liderazgo y que dé autoridad a la Guardia Urbana", ha reclamado Martí, que ha avisado de otros problemas en el barrio de Sant Martí como los asentamientos irregulares, las ocupaciones delictivas y el denominado 'triángulo golfo'.

El también miembro de la candidatura Joan Rodríguez ha pedido a Colau y Collboni "menos postureo y más trabajo", y la número dos, Neus Munté, ha asumido el compromiso de mejorar el servicio de baño asistido en las playas de la ciudad para personas con discapacidad y los parques inclusivos.