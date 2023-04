Trias (Junts) no descarta aceptar los votos del PP para ser alcalde: "Si me lo regala"

Afirma que el tranvía no es modernidad: "No tenemos todo el dinero que queremos"

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias,no ha descartado aceptar los votos del PP para ser alcalde: "Si me lo regala. Nunca me he opuesto a que me regalen cosas", y ha añadido que no acordará con los populares.

Trias se ha comprometido este viernes, en un desayuno de Nueva Economia Fòrum, a "hacer alcaldes" a los candidatos de ERC y PSC si ganan las elecciones, pero no a la líder de los comuns, Ada Colau, y ha preguntado si el resto de candidatos harán lo mismo si él gana.

También ha afirmado que el tranvía no es la modernidad, ya que lo ha definido como una estructura rígida que dificulta las cosas, y ha avisado: "La gente se debe meter en la cabeza una cosa, que no tenemos todo el dinero que queremos".

Ha sostenido que el tranvía es una manera más barata de hacer transporte entre ciudades, pero ha insistido en que no es necesario hacerlo pasar por la avenida Diagonal: "No me veo capaz de volver a levantar la Diagonal entre paseo de Gràcia y Francesc Macià".

Trias ha defendido que la propuesta de unir el tranvía por la Diagonal "responde a intereses de la compañía del tranvía", y ha apostado por comunicar con autobuses la Diagonal.

El alcaldable de Junts ha reclamado que el Ayuntamiento lidere la exigencia de mejorar el Rodalies pese a que no sea de su competencia: "Desde el Ayuntamiento no hacen nada, no lideramos", ha reprochado.

Sobre las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que defendía investigar en el Congreso su vinculación con la 'Operación Catalunya', Trias ha lamentado que no se haya investigado durante esto años, y ha añadido que le irrita que "cuando se hablaba de 'cloacas del Estado' para denunciar la persecución que tenía Pablo Iglesias", ya que considera que no tiene nada que ver con lo que le ha ocurrido a él.

ACCIONES URGENTES

También ha propuesto instalar "las 600 papeleras que ha retirado el Gobierno actual" de la alcaldesa, Ada Colau, y ha asegurado que esta será una de las acciones urgentes que tomará si es alcalde.

"Barcelona debe estar limpia", ha subrayado, y ha explicado que llamará al despacho a los concesionarios de limpieza para ver cómo mejorar el servicio y evaluar su trabajo.

Otra de las medidas urgentes que asegura que tomará es nombrar un responsable de la Guardia Urbana para "reorganizar", ampliar el número de efectivos y crear una unidad contra la ciberdelincuencia.

Además, ha propuesto un acuerdo de ciudad por la vivienda y un plan a 20 años vista por el que se destine un tanto por ciento del presupuesto en inversiones para hacer "vivienda de alquiler para emergencia, pero también alquiler asequible para las clases medias".