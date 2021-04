Trías desvincula al abogado de Lapuerta del acoso que dijo sufrió desde el PP

El exdiputado del PP Jorge Trías ha querido desvincular al que fuera abogado del extesorero Álvaro Lapuerta, Javier Iglesias, del "acoso terrible" que dijo en el juicio de la caja B del PP que sufrió por parte de dirigentes del partido a raíz de la publicación de los famosos "papeles" de Bárcenas.

En su declaración en el juicio como testigo el pasado 11 de marzo, Trias relató ese acoso que dijo haber sufrido desde altas instancias del PP y sacó también a colación el nombre del abogado Javier Iglesias, al que el extesorero Luis Bárcenas, principal acusado, considera un emisario del PP y que, según aseguró Trías ante el tribunal, le llegó a decir que su carrera estaba acabada.

Ahora, ha sido remitido a los magistrados que están juzgando a Bárcenas en relación con la caja B del PP un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que Trías, también letrado, agradece al decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, su "mediación" entré Iglesias y él.

"Quiero que quede constancia que en ningún momento fue mi intención injuriar o calumniar a Javier imputándole amenazas sobre mi futuro profesional. Él en ningún momento formuló amenaza alguna. Bien al contrario, las dos veces que coincidimos por este asunto, una en su despacho y otra en la Fiscalía Anticorrupción, nuestra conversación fue distendida y cordial", matiza el exdiputado.

Trías lamenta los "disgustos" que le ha ocasionado el asunto "de los dichosos 'papeles'" y que de su declaración en el juicio pudiera desprenderse que "metía en el mismo saco de las amenazas a Javier y a los dirigentes del PP".

"Ellos sí que se hartaron en decir en todos los medios de comunicación que se iba a lanzar sobre mi con demandas multimillonarias que, desde luego, no llegaron a formalizar. Javier, que actuaba como digno abogado de Álvaro Lapuerta, jamás me profirió, como ya he dicho, amenaza alguna", insiste Trías.

Por ello dice sentir "el perjuicio" que su declaración "haya podido ocasionar" a Iglesias, con el que dice haber mantenido siempre "una buena relación de compañeros y amigos".

Trías, que dijo haber tenido acceso en 2011 a los "papeles" con la contabilidad opaca porque se los dio Bárcenas para que los consultara, publicó en enero de 2013 un artículo en "El País", titulado "Sombras y certezas", en el que hacía referencia a la caja B, y días más tarde, ya en febrero, este diario publicó los "papeles".

A partir de ahí es cuando dijo que empezó a sufrir un "acoso terrible" por parte de dirigentes del partido.