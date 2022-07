Trias no descarta ser alcaldable de Junts en Barcelona: "En septiembre nos sentaremos y hablaremos"

Condiciona su decisión a que el partido "ponga orden" en el congreso de este fin de semana

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) no descarta presentarse como candidato de Junts a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2023, aunque primero pide al partido poner orden en el congreso de este fin de semana: "En septiembre nos sentaremos tranquilamente y lo hablaremos".

"El presentarse o no presentarse depende de para hacer qué y esto exige poner en orden Junts. Ahora tenemos un congreso este fin de semana. Que se pongan en orden, yo me voy de vacaciones y en septiembre nos sentaremos tranquilamente y hablaremos", ha reiterado en una entrevista de RAC1 este miércoles recogida por Europa Press.

Trias ha opinado que para tener una candidatura ganadora "se tiene que hacer una candidatura de verdad, en la que todo el mundo esté de acuerdo y el partido esté fuerte", por lo que condiciona su decisión a la unión de la formación tras el congreso para aprobar la ponencia política y organizativa.

"Tienen que aceptar una manera de hacer del Trias que no siempre es compatible con los partidos. Yo no estoy dispuesto a según que discusiones y rifirrafes", por lo que asegura que si se presenta será para hacer las cosas de una determinada manera, ha dicho.

"No os podéis imaginar la presión que tengo. Es alucinante. Voy por la calle y la gente me para, me llaman de todos lados, me dicen que me tengo que presentar, que tengo que ayudar", ha expresado.

Sobre si la edad es un problema para ser alcaldable, ha dicho que él cree que para ser alcalde se tendría que presentar una persona de entre 40 y 65 años, aunque ha apuntado: "Otra cosa es decir: tu tienes un liderazgo que necesitamos".

GIRÓ: NO TIENE "LA PUERTA CERRADA"

En otra entrevista de RAC1 recogida por Europa Press, el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha dicho que Trias sería un magnífico candidato y que era consciente que el pensamiento del exalcalde era éste: "No tiene la decisión tomada pero tampoco la puerta cerrada".

"Si se acaba confirmando y pasa evidentemente los trámites que se tienen que pasar --en referencia a unas primarias--, para mi sería una muy buena noticia", ha expresado.

VILLAREJO

Sobre las nuevas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo y un magistrado de la Audiencia Nacional publicados por el 'El Món' comentando la falsa cuenta de Trias, ha expresado que "es de una gravedad extraordinaria" y ha criticado que no se les denuncie ni se tomen medidas.

Preguntado por si se querellará contra alguna de las personas que aparecen en las nuevas grabaciones, ha dicho que se lo tiene que pensar y que se volverá a reunir con sus abogados: "Pero gastarme un montón de dinero para no llegar a ningún lugar me crea una gran frustración".