Trias acusa a Colau de manipular cifras de movilidad y ella exige datos que la desmientan

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha acusado a la alcaldesa y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, de manipular las cifras sobre reducción de contaminación por la movilidad, y ella le ha exigido datos con una fuente que la desmientan, durante el debate electoral de TV3 este martes por la noche con los alcaldables con representación en el Ayuntamiento.

"Lo del 30% no es verdad. Usted manipula las cifras", ha asegurado Trias en referencia al dato que ha citado Colau de la Agència de Salut Pública de Barcelona sobre las partículas de contaminación, que se han reducido un 30% según ha dicho ella.

"Yo cito mis fuentes y doy datos científicos. No le aceptaré ni una vez más que me diga que estoy mintiendo sin darme un dato con una fuente que me desmienta", ha replicado la primera edil.

Colau también ha criticado a su exsocio de gobierno Jaume Collboni (PSC) por su posicionamiento respecto a la unión del tranvía por la avenida Diagonal, sobre lo que ha considerado literalmente que durante la campaña ha dicho cosas contradictorias "quizás en función del lugar donde estaba".

El candidato Collboni ha considerado que la gestión de la movilidad "se puede hacer mejor" y ha apostado por la electrificación, potenciar el transporte público y cubrir la Ronda de Dalt.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)