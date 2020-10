Tres tribunales de justicia arremeten contra cambio de ley del Poder Judicial

Las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Castilla y León y Extremadura han criticado este lunes la propuesta de ley del PSOE y Podemos para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que estudiará ese texto la próxima semana en un pleno extraordinario.

Primero el Tribunal Superior de Extremadura, más tarde el de Castilla y León y después el madrileño han emitido sendos comunicados poco frecuentes para oponerse a una propuesta legislativa por la erosión que, a su juicio, puede causar en la independencia judicial.

Entre tanto, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, a propuesta de siete de sus veinte vocales, ha decidido convocar un pleno extraordinario el miércoles 28 de octubre para analizar esa proposición de ley, que aún no ha iniciado el trámite parlamentario.

De ese modo, el Consejo tendrá ocasión de examinar el texto presentado PSOE y Podemos a pesar de que su informe no es preceptivo al no tratarse de un proyecto de ley procedente del Ejecutivo.

La iniciativa pretende rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a doce de los veinte vocales del Consejo y, de ese modo, sortear la negativa del PP a renovarlo cuando hace casi dos años que debería haberse nombrado a sus nuevos integrantes.

El texto, que ha sido criticado por la oposición y la mayor parte de las asociaciones, ha despertado este lunes nuevos reproches, como el del Colegio de Abogados de Madrid o el de los citados órganos de gobierno de tres tribunales superiores.

Los tres tribunales se han posicionado a favor de la elección directa de esos doce vocales por los jueces, como ocurría hasta 1985 y de acuerdo con las recomendaciones de las instituciones europeas, y han advertido del daño a la independencia judicial que puede ocasionar reducir de mayoría de tres quintos a mayoría absoluta el listón a sobrepasar para renovar el Consejo.

Precisamente, el PP ha registrado hoy en el Congreso su propia proposición de ley que apuesta por esa elección directa de los doce vocales por parte de los jueces. Sostienen los populares que, tras más de 35 años con el actual sistema, ahora "es imprescindible" que la ley recoja que los jueces deben elegir de forma directa a sus representantes.

La propuesta del PP pretende además que quienes hayan ocupado cargos políticos en los últimos diez años tengan vedado el acceso al CGPJ por el otro turno, el de juristas de reconocido prestigio, que eligen las Cortes por mayoría de tres quintos por mandato constitucional.

Ese mismo requisito lo establecen los populares para la elección del fiscal general del Estado, que además podrá ser objeto de recusación por las partes intervinientes en un procedimiento.

Ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, el encargado de presentar la iniciativa, que pretende -ha dicho- volver a los orígenes del mandato constitucional. Ciudadanos ha aplaudido que los populares se sumen ahora a su apuesta.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insiste en que el problema está en que el PP bloquea desde hace casi dos años la renovación del CGPJ, lo que es -recuerda- un deber constitucional.

"No cabe la constitucionalidad a tiempo parcial. Ser patriota es el que cumple la Constitución, no el que se abraza a ella y luego no la cumple".

La respuesta del PP no viene solo de su dirección. Uno de sus principales barones, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, ha advertido al Ejecutivo de que no es bueno que "amenace" al único partido con el que necesita pactar para renovar el CGPJ porque "no se negocia con amenazas", un comportamiento que ha considerado "impropio de un Gobierno democrático".