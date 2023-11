Tres policías investigados por humillar a una detenida por disturbios se niegan a declarar

Tres policías nacionales investigados por presuntamente humillar y vejar a una manifestante detenida por los disturbios en las protestas contra la sentencia del procés, en octubre de 2019, se han negado este viernes a declarar ante el juez, alegando indefensión.

Según fuentes jurídicas, ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona estaban citados hoy a declarar seis de los trece policías nacionales investigados por supuestas vejaciones y humillaciones a Paula, una manifestante detenida por los disturbios habidos tras la sentencia del procés, que permaneció diez días en prisión preventiva.

Coincidiendo con la declaraciones de estos agentes, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han convocado una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia para protestar por la Ley de Amnistía y apoyar a los 45 agentes investigados por las cargas para impedir el referéndum del 1-O.

En concreto, el juzgado investiga si, como mantiene la manifestante, los agentes la humillaron durante su traslado a la comisaría de la Via Laietana de Barcelona y en el posterior cacheo en dependencias judiciales, donde asegura que un policía se dirigió a ella abriendo y cerrando un cúter, que finalmente le puso en el cuello, mientras le espetaba: "¿buscáis muertos? No vamos a ser nosotros".

La denuncia refiere que Paula fue trasladada a comisaría en un furgón, sin cinturón y con una conducción brusca, y que una vez en dependencias policiales fue vejada y humillada, obligada a poner las manos contra una pared ensangrentada y, finalmente, a hacer de "cuidadora" de otros detenidos, asistiéndoles en cuestiones como colocarles bien las gafas o atarles los cordones.

Asimismo, ha explicado su abogada Norma Pedemonte, Paula estuvo trece horas sin asistencia letrada y sin que el Colegio de Abogados de Barcelona tuviera constancia de su detención, por lo que la denuncia acusa a los policías de un delito contra las libertades fundamentales.

De los seis policías citados hoy, solo han acudido a la declaración cuatro de los investigados, ya que dos de ellos no han sido correctamente citados.

Uno de los agentes no ha llegado a declarar, dado que ha podido acreditar que el 18 de octubre de 2022 no estaba de servicio en Barcelona, otros dos se han negado a hacerlo a la espera de que se resuelvan los recursos sobre la prórrogas del caso y un cuarto, que comparecía desde Mallorca por videoconferencia, ha optado por guardar silencio alegando indefensión porque no conoce íntegramente la causa.

Está previsto que el próximo 1 de diciembre declaren los otros siete policías nacionales citados a raíz de la denuncia, presentada por delitos contra la integridad moral y las libertades y vejaciones.