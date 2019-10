Cinco muertos tras el aterrizaje forzoso en Ucrania de un avión procedente de Vigo

Cinco personas murieron y tres resultaron heridas tras el aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar hoy en la ciudad ucraniana de Lviv un avión An-12 procedente de España, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

A bordo de la nave viajaban ocho personas, de las que siete eran miembros de la tripulación y otra acompañaba la carga, añadió la entidad.

El avión, perteneciente a la compañía Ukraine Air Alliance, cubría la ruta entre la ciudad española de Vigo y Lviv, pero no llegó a su destino por falta de combustible, según informó el Ministerio de Infraestructura en su página de Facebook.

Flight #UKL4050 departed Vigo at 2219UTC and gradually climbed to an altitude of 25,000 ft. There are reports the crew radioed a fuel emergency before it went down approx. 1,5 km short of the runway at Lviv. Local ground visibility was between 100 and 300 meters in fog. pic.twitter.com/oMQmxZzXIo