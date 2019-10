Tres hermanos marroquíes detenidos en Cataluña niegan que financiaran a Dáesh

Tres hermanos marroquíes detenidos entre 2016 y 2017 en la provincia de Girona han negado este martes en el juicio que enviaran dinero a Turquía para financiar a la organización yihadista Dáesh cuando un cuarto hermano se trasladó en 2015 a Siria, donde falleció tras combatir para el Estado Islámico.

La Audiencia Nacional ha iniciado la vista de esta causa en la que la fiscal pide en sus conclusiones provisionales siete años de prisión por supuesto delito de financiación de organización terrorista para Abdelhak E.J., Omar E.J. y Mohamed E.J., arrestados el 27 de julio de 2016 los dos primeros en Arbucies y 15 de marzo de 2017 el último en Santa Coloma de Farners.

Los acusados Abdelhak y Mohamed han recordado que su hermano Bachir se fue en 2015 de España con su mujer y sus dos hijos menores pero han asegurado que pensaban que se iban a vivir a Marruecos y que habían viajado a Turquía para pasar unos días de vacaciones pero que desconocían que él fuera a combatir a Siria de lo que se enteraron cuando les envió un mensaje de whatsapp.

Han añadido que intentaron convencerle para que no entrara en Siria y para que volviera pero no lo consiguieron y que le enviaron dinero ya que les dijo que lo necesitaba para que sus hijos no pasaran hambre.

Por su parte Omar ha asegurado que él se limitó a realizar tres envíos de dinero -de 955, 1.800 y 1.000 euros- por indicación de sus hermanos pero ha negado que supiera que Bachir había viajado a Siria para combatir con Dáesh.

Según la Fiscalía Bachir, que residía en Arbucies, donde trabajaba como conductor de autocares, inició en 2014 un proceso de radicalización que culminó con su integración en Désh y decidió desplazarse a Siria con su familia para lo cual viajó el 15 de febrero de 2015 a Turquía y entró en territorio sirio en abril de 2015.

Añade que hizo partícipes de su decisión a sus hermanos para que le ayudaran a transferir dinero a Siria, el que tenía ahorrado y el que obtuvo por la venta de sus propiedades y como finiquito por abandonar su puesto de trabajo así como el que recibía cada mes del Estado español como prestación por desempleo, y dio poder a Abdelhak para operar en su cuenta bancaria.

Agrega que entre mayo y agosto de 2015 los acusados realizaron los referidos tres envíos a través de Western Union y Money Gram a dos personas que se encontraban en Turquía.

Explica que sin embargo el último envío, de 5 de agosto de 2015, de mil euros, no se hizo efectivo por la remesadora que lo comunicó al Servicio Ejecutor de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ya que el destinatario, Mohamed A., figuraba en el fichero de Europol como sospechoso de ser miembro de la red de financiación del terrorismo yihadista.

El guardia civil que instruyó el atestado de las diligencias ha testificado que concluyeron que los detenidos "podían seguir la misma línea de Bachir y trasladarse a Siria" y que "el más proclive era Abdelhak" según se desprende de sus conversaciones con el teléfono móvil con Bachir.

De hecho otro guardia civil ha explicado que tras conocer Abdelhak que su hermano Bachir había fallecido en marzo de 2016 experimentó un proceso de radicalización en el que obligaba a su mujer a ponerse el pañuelo e ir tapada y ésta temía que se fuera con sus hijos a Marruecos.

El agente ha añadido que decidieron practicar las primeras detenciones porque para los investigadores "no era descabellado pensar que otro miembro de la familia emulara al hermano muerto" y se desplazara a Siria a combatir para el Estado Islámico.