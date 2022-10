Tres días de luto en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) tras el tiroteo mortal

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) ha decretado tres días de luto por la muerte de las tres personas en el tiroteo que se ha producido este miércoles, y en el que un vecino de la localidad ha sido abatido por la Guardia Civil después de que hubiera matado a dos personas y herido a otras tres.



La subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María de los Ángeles Herreros, ha asegurado en Argamasilla que “las fuerzas de seguridad han trabajado de forma impecable” en este suceso, en el que los agentes han tenido que acabar con la vida de un hombre de 50 años, que previamente había causado la muerte a un agente de la Policía Local del municipio y a un agricultor que se encontraba en las inmediaciones.



Todo ha comenzado con una discusión familiar entre el hombre de 50 años y su padre, de 81, que ha resultado herido por los golpes recibidos, y el primero ha comenzado a disparar desde la vivienda a quien se acercaba a la misma con un fusil, que al parecer tenía mira telescópica.



De este modo, ha acabado con la vida de un agente de la Policía Local y un agricultor, y ha herido, además de a su propio padre tras golpearle, a un agente de la Guardia Civil y a otro policía local.



"No es fácil actuar en una situación tan complicada, que podría haber sido más trágico, dado el alcance con el que estaba realizando los disparos", ha señalado la subdelegada del Gobierno, que no ha querido valorar el estado mental del autor de los disparos y ha abogado por dejar que "la Policía Judicial haga su trabajo".



El teniente coronel jefe de la comandancia de Ciudad Real de la Guardia Civil, Juan Antonio Valle, ha dicho que “no ha habido opción a negociar con el tirador, porque todo el que se ponía a su alcance le disparaba con un fusil" que tenía en la casa que, era propiedad de su padre.



“Teniendo constancia de la gravedad de los heridos y en respuesta a los disparos que estaban recibiendo los agentes, se ha decidido abrir fuego contra el tirador”, ha explicado.



En el operativo han participado la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y el equipo Pegaso por parte de la Guardia Civil, así como las patrullas de Seguridad Ciudadana de la zona, además de agentes de Policía Nacional y Policía Local y también “se han utilizado drones para localizar al tirador y saber por dónde se dirigía”.



La subdelegada ha explicado que los sucesos se han iniciado sobre las 10.30 horas "parece que fruto de un enfrentamiento familiar" entre padre e hijo, que desembocó en que el hijo comenzase a disparar con un fusil desde la casa donde se encontraba.



Cuando estaban ocurriendo estos disparos, un labrador de la zona avisó a la policía, pero uno de los disparos le alcanzó y falleció.



Posteriormente, ha sido alcanzado un policía local de Argamasilla de Calatrava que prestaba servicios desde hace 14 años, padre de una niña de siete años y que ha sido otro de los fallecidos "prácticamente en el acto".



Finalmente, tras la llegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el autor de los disparos resultó abatido durante los enfrentamientos.



Además, efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de Puertollano que han acudido al lugar han repelido la agresión y han protegido a los heridos tres un vehículo hasta que se han podido evacuar al hospital de Puertollano.



Estos tres heridos se encuentran fuera de peligro y no se teme por sus vidas.



La subdelegada de Ciudad Real, tras dar el pésame a los familiares de las víctimas, ha lamentado que “hoy ha sido un día complicado para un pueblo y una provincia en la que afortunadamente no estamos acostumbrados a que ocurran hechos tan trágicos”.



Por su parte, el alcalde de Argamasilla de Calatrava, Jesús Manuel Ruiz, ha subrayado que el suceso “ha sido un palo muy duro para una localidad que es tranquila y en la que se vive muy bien”.



“Un momento complicado que nos va a costar mucho superar y por el que habrá que apoyar a las familias de los fallecidos, porque lo van a necesitar”, ha concluido.