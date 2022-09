Tres detenidos por estafar al casino de un crucero haciendo trampas al póker

La Guardia Civil detuvo el fin de semana del 13 y 14 de agosto a tres personas de nacionalidad británica y francesa acusadas de estafar al casino de un crucero, atracado en esas fechas en el puerto de Barcelona, mediante trampas en partidas de póker.

Según ha explicado este jueves la Benemérita, los hechos sucedieron a bordo del crucero "Wonder of the Seas" y el cuerpo policial fue alertado del suceso por la propia dirección de la embarcación.

Dos de los tres detenidos se sentaban juntos en la partida de póker e intercambiaban cartas mientras el tercer miembro se colocaba en la parte opuesta de la mesa para distraer al crupier con preguntas que entorpecían la dinámica normal del juego.

Los agentes de la Unidad Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Barcelona detuvieron a los tres presuntos autores a bordo acusados de un delito de estafa y, en el momento del arresto, los supuestos estafadores llevaban consigo 37.000 euros en metálico.

Tras la consulta en diversas bases de datos policiales, el instituto armado constató que uno de los detenidos tenía antecedentes policiales del año 2014 en Estados Unidos por la comisión de unos hechos similares.