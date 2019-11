Tres condenados por el caso ERE son excluidos de otras dos piezas separadas

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha acordado procesar a seis personas investigadas en dos piezas separadas del caso de los ERE y excluir de estas causas a tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de cárcel e inhabilitación en la pieza política.

Según ha informado a Efe la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento contra Antonio Fernández, exconsejero de Empleo; Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social; y Miguel Ángel Serrano, ex director general de la agencia IDEA.

El motivo es que ya habrían sido encausados y juzgados por esos hechos en la causa del procedimiento específico sobre la concesión de ayudas cuya sentencia se hizo pública el pasado 19 de noviembre.

El juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana aplica así el principio que impide procesar a una persona más de una vez por los mismos hechos y obedece al criterio establecido" por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en dos autos de marzo de 2019 en los que "confirma expresamente la exclusión" en esta causa de los tres ex altos cargos de la Junta.

La Sección Primera condenó a Fernández y Guerrero a 7 años, 11 meses y 1 día de cárcel y a 19 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación.

Serrano, por su parte, fue castigado con 6 años, 6 meses y 1 día de cárcel y 17 años y 1 día de inhabilitación especial por los mismos delitos.

Las condenas no son firmes, ya que la sentencia admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Las piezas separadas de las que han sido excluidos los tres ex altos cargos versan sobre las ayudas por un valor total de 2,4 millones de euros que la Junta concedió a las empresas Novomag Manufacturas Metálicas, Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces.