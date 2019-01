El tremendo rifirrafe de Javier Negre y Elisa Beni por las asociaciones feministas contra Vox

El periodista Javier Negre, con la ayuda del responsable de la web ‘Ser hombre no es delito’, buceó hace unos días en el presupuesto andaluz de 2018 y se llevó una sorpresa porque el Instituto Andaluz de la mujer manejó 42,8 millones de euros. Cuando analizó a dónde fue ese dinero descubrió que sólo 1,2 millones de euros de esos 42,8 fueron destinados a la atención directa de las mujeres maltratadas y a ayudarlas. Es decir, sólo el 2,8% de su presupuesto total.

Negre se hizo eco de su intervención con ‘Herrera en COPE’ publicando este tuit en redes sociales: “Hoy una parte de las mujeres que se ha manifestado es realmente porque ve que se le puede acabar el chollo de vivir de las subvenciones. Han convertido el feminismo en un ‘modus vivendi’ porque las asociaciones reciben más dinero que las maltratadas”.

Hoy una parte de las mujeres que se ha manifestado es realmente pq ve que se le puede acabar el chollo de vivir de las subvenciones.Han convertido el feminismo en un modus vivendi pq las asociaciones reciben más dinero que las maltratadas.Aquí lo explico https://t.co/7PEfdSFZZN — Javier Negre (@javiernegre10) 15 de enero de 2019

La noticia fue una de las piezas más replicadas del día. Algo que aprovechó la escritora y periodista Elisa Beni para enviarle un mensaje directo: “No serás tú el que vive de dar caña a las feministas?”, aseguró en Twitter.

No serás tu el que vive de dar caña a las feministas? ���� https://t.co/S0rgJABPqa — Elisa Beni (@elisabeni) 16 de enero de 2019

El periodista de El Mundo no perdió la ocasión para responderle de la misma forma, aunque esta vez no obtuvo respuesta: “Vivo de mi trabajo en @elmundoes y de comentar la actualidad en TV desde hace varios años. Desde mucho antes a que yo contase que las asociaciones feministas reciben más fondos que las maltratadas. De lo que seguro no vivo es de blanquear a golpistas y a terroristas como Otegi

Vivo de mi trabajo en @elmundoes y de comentar la actualidad en TV desde hace varios años. Desde mucho antes a que yo contase que las asociaciones feministas reciben más fondos que las maltratadas. De lo que seguro no vivo es de blanquear a golpistas y a terroristas como Otegi https://t.co/3CcrFYAqcI — Javier Negre (@javiernegre10) 22 de enero de 2019

La intención de Vox es cortar estas ayudas. Lo que quiere hacer es fiscalizar todas las ayudas que se están dando para “acabar con la industria de la ideología de género”. Consideran que estas asociaciones feministas no destinan las ayudas a erradicar la violencia y que las ‘chochocharlas’ no sirven para nada.

El partido de Santiago Abascal pretende que esas subvenciones se destinen a ayudar a las víctimas de maltrato tanto a mujeres, como a niños u hombres. Pero lo primordial, es la derogación de la Ley de Violencia de Género que consideran injusta y que no respeta la igualdad entre hombre y mujer que recoge la Constitución.