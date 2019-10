La tremenda falta de ortografía que han cometido miles de independentistas para criticar a España

Esta semana está siendo de las más intensas a nivel informativo en Cataluña. La sentencia del 'procés' ha generado un aluvión de comentarios, tanto de los independentistas como de los defensores de la Constitución y la legalidad. Como no podía ser de otra forma, además de las calles de Barcelona, el campo de batalla para las opiniones enfrentadas ha sido Twitter.

El mismo lunes, día en el que se conoció el signo condenatorio de la sentencia contra los políticos catalanes que organizaron la consulta del 1-O y declararon la independencia de Cataluña, se hizo tendencia en la red social de Twitter la etiqueta #SpainIsAFascitState. Tanto es así que, este mismo jueves, el hashtag sigue siendo tendencia en la red social.

Soy catalana, no soy indepe, no es mi causa pero estoy con mi pueblo. La sentencia es desproporcionada estés en el lugar que estés, la protesta y derecho de manifestación son derechos fundamentales de la CE. Los políticos nos han enfrentado #SpainIsAFascitState #LaCafeteraElCaos

La falta de ortografía cometida por miles de usuarios independentistas que trataban de criticar a España catalogándolo como “Estado fascista”, se encontraba en la palabra “fascit” que en inglés se escribe correctamente “fascist”, con una 's' entre la 'i' y la 't'.

En serio, indepes, ¿sois tan zoquetes que no sabéis escribir bien un hashtag? Es "fascist", no "fascit".

No solo sois basura. Sois basura ignorante ������#SpainIsAFascitState , dicen.