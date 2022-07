Traspinedo reclama justicia para Esther seis meses después de su desaparición

Algo más de cien personas se han concentrado este domingo en la plaza mayor de Traspinedo para reclamar una vez más justicia para Esther López, la vecina del municipio vallisoletano que desapareció en la madrugada del 13 enero y apareció muerta unas semanas después.



Un acto convocado por el Ayuntamiento de la localidad para arropar a la familia de la joven de 35 años, a la que se vio con vida por última vez hace ya seis meses y al que también ha asistido el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez.



Medio año en el que se han sucedido las concentraciones, esta última aplazada por las altas temperaturas hasta las 20.30 horas, y en la que se ha vuelto a leer "Esther, Traspinedo no te olvida" y "#Justicia para Esther" en los carteles que han repartido desde el Consistorio.



Como en ocasiones anteriores, la familia de la fallecida ha tomado la palabra para agradecer el cariño de sus convecinos, reivindicar la memoria de Esther como única víctima de este crimen y trasladar su apoyo a los investigadores del caso.



Su prima Cristina, acompañada por Miguel, el padre de Esther, ha recordado a la joven “de la eterna sonrisa” y ha señalado el difícil proceso que los más cercanos viven cada día y que el culpable podría facilitar si se entregara a la justicia en lugar “de ir poniendo trabas”.



“Vivimos con el miedo de salir a comprar y encontrarnos con él”, ha reconocido, para afirmar, que este año las fiestas del pueblo “han sido menos fiestas” porque ha sido “imposible· que la familia se juntara".



Con la voz quebrada por la emoción, ha asegurado que tienen “confianza plena” en la labor del Juzgado y ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil y el resto de cuerpos implicados para esclarecer este crimen, aunque ha señalado que “es una lástima que no dispongan de más medios” para llevar a cabo su labor.



Sofía, una amiga de Esther, también ha recordado la “última parlada” la mañana previa a la desaparición de la joven y ha descrito como “6 meses interminables, de angustia y de dolor” en los que todavía no se ha conocido quién dejó morir a la joven en la madrugada del 13 de enero o quién ocultó su cuerpo.



El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, ha reiterado “que pasa el tiempo y siguen sin respuestas”, así como ha recordado que se rindió homenaje a Esther en el pregón de las fiestas patronales dedicadas a Santa Isabel, que tuvieron lugar la semana pasada.



“Desde el Ayuntamiento y el pueblo confiamos en que se haga justicia”, ha concluido el regidor vallisoletano de este municipio de poco más de 1.100 habitantes, mientras que el subdelegado no ha hecho declaraciones.



Seis meses después desde que se viera con vida por última vez a Esther López, la investigación sobre su desaparición en la madrugada del 13 de enero y su posterior fallecimiento -su cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 5 de febrero en una cuneta de la nacional N-122 en dirección a Traspinedo- continúa abierta.



La autopsia reveló que la joven pudo haber muerto en un lugar distinto al que fue hallada, que la etiología de la muerte fue "accidental u homicida por atropello de un vehículo a motor a velocidad media-baja" y atribuyó a un 'shock' multifactorial la causa directa del fallecimiento.



En estos meses, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid ha interrogado a tres personas con relación al caso: Ramón, 'Carolo' y Óscar, última persona que habló con la joven en la noche de su desaparición y principal sospechoso en la causa, que ha mantenido su inocencia desde que comenzaran las pesquisas.