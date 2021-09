Trasladan al hospital a un niño de 12 años tras ser atropellado cuando circulaba en patinete

Los servicios de emergencia han atendido y trasladado este lunes al hospital a un niño de 12 años tras ser atropellado en un paso de peatones cuando circulaba en patinete, en la localidad de Molina de Segura.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas a partir de las 19.20 horas, informando del atropello de un niño en la calle Jesuita Jose Hernández Pérez.

El vehículo implicado se encuentra en la zona del suceso. El niño ha quedado tendido en el paso de peatones obstaculizando la vía.

Al lugar del accidente se desplaza Policía Local de Molina de Segura, Policía Nacional y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (una Unidad Móvil de Emergencias y una ambulancia no asistencial de traslado).

Tras atender 'in situ' al niño, que presenta heridas que no revisten gravedad, ha sido trasladado en una ambulancia no asistencial al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca.