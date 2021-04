El PP, tras apostar Arrimadas por reeditar el pacto con Ayuso en Madrid: "Sin escaños, no se suma"

Maroto recalca que Cs ha sido "cómplice" de tres mociones de censura y que las cosas hay que pensarlas porque tienen "consecuencias"

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha respondido este martes a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que si Ciudadanos no logra representación en la Asamblea de Madrid, como recogen las encuestas, no tiene que sumar sus votos a los del PP. A su entender, esa situación es consecuencia de las mociones de censura que impulsó junto al PSOE porque "las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas".

"Sin escaños, no se suma", ha resaltado Maroto al ser preguntado expresamente cómo valora las declaraciones de Arrimadas asegurando que su plan en Madrid es reeditar el pacto con el PP tras las elecciones del 4 de mayo. Según ha señalado la líder de Cs, en Madrid "el gobierno funcionaba bien" y que cómo no va a reivindicarlo.

En una rueda de prensa en el Senado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, el dirigente del PP ha destacado que los sondeos apuntan a que Ciudadanos "no obtiene representación" el 4 de mayo y, por lo tanto, es "irrelevante la posición que tenga en este caso Inés Arrimadas de cara al futuro".

"Quién no tiene representación no tiene que sumar sus votos a nada. Son consecuencia de las decisiones previamente tomadas", ha declarado Maroto, quien ha criticado que el partido naranja haya sido "cómplice de tres mociones de censura" contra el PP.

UNA DECISIÓN "AUSPICIADA EN MONCLOA POR SÁNCHEZ Y ARRIMADAS"

Maroto ha recalcado que esa decisión "auspiciada en Moncloa por Sánchez y Arrimadas tiene sus consecuencias". De hecho, ha señalado que ante los pasos que ha dado Ciudadanos "muchas personas" del partido han "dejado de estar" en esa formación. "En política las cosas hay que pensarlas antes que hacerlas", ha abundado.

El portavoz del PP en el Senado ha afirmado que "el que no obtiene escaños, como las encuestas señalan para Ciudadanos en este caso, no puede después sumar sus votos a nada" porque "sin escaños no se suma". "Ésa es la situación en la que se encuentra, desafortunadamente, la señora Arrimadas y la candidatura de Ciudadanos", ha concluido.