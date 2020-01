Trapero sobre su imputación: "Me sentí injustamente tratado, el cuerpo y yo"

El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha reconocido este martes que tras ser imputado por sedición en la Audiencia Nacional se sintió "injustamente tratado", tanto él como el cuerpo, y le causó una "tristeza enorme" escuchar las descalificaciones al papel de la policía catalana en el "procés".

En su declaración ante la sala de la Audiencia Nacional que lo juzga por rebelión, Trapero ha reconocido que, tras su imputación, avisó a los Mossos que debían ser exhaustivos en la revisión de las actas policiales del 1-O, porque la Guardia Civil y la Fiscalía "construyen el delito de sedición" con diez ejemplos o vídeos de "actuaciones poco rigurosas".

El mayor ha dicho que no recuerda si esas fueron sus palabras exactas, pero ha admitido que responden a lo que él sentía tras ser imputado por la Audiencia Nacional por hacer su trabajo lo "mejor" que pudo.

"Las cosas que he llegado a escuchar que hemos hecho, y no hemos hecho nada de eso. Lo dije desde la tristeza no, lo siguiente, y todos mis compañeros que estaban ahí piensan exactamente lo mismo", ha afirmado.

Según Trapero, la intervención por la que le ha preguntado el ministerio público es "la expresión de un mando de policía que está dolido. Porque me sentía injustamente tratado, el cuerpo y yo, en ese momento mis compañeros sentían lo mismo", ha lamentado.

Además de la intervención mencionada, el fiscal ha pedido explicaciones a Trapero sobre varios correos que, en vísperas del referéndum, le remitió el exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler -también juzgado por rebelión-, entre ellos uno con reflexiones de exconsellers partidarios del derecho a la autodeterminación y otra relativa a la posibilidad de querellarse contra la Fiscalía.

"Me envió eso como me envió otras cosas", ha dicho Trapero, tras recalcar que no tenía en cuenta muchas de las comunicaciones de su director general porque le parecían "extravagantes".

Concretamente, Trapero ha relatado que, a raíz de uno de esos correos en el que Soler proponía que el Departamento de Interior presentara una querella contra la Fiscalía junto al Departamento de Justicia, le disuadió tajantemente: "le dije ni se te ocurra, no puedes hablar en nombre de Mossos y menos querellarte".