Trapero pide respeto a la policía ante los intolerantes y los que les avalan

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha denunciado el auge de "comportamientos preocupantes de intolerancia" contra la policía avalados por algunos sectores y ha pedido "respeto": "¿Qué tiene de cambiar el mundo lanzar piedras a la policía o quemar contenedores?".

Así lo ha exclamado Trapero en su discurso con motivo del Dia de les Esquadres, patrón de la policía catalana, en que ha reivindicado que los Mossos han demostrado en la pandemia que son unos servidores públicos "esenciales" y que solo piden "respeto, no actitudes sumisas ni miedos ya superados a la policía".

El mayor ha denunciado que en los últimos tiempos se han producido "comportamientos preocupantes de intolerancia, no generalizados, no cuantitativamente relevantes, pero sí comportamientos grupales violentos que expresan una preocupante intolerancia" contra la policía.

También ve con "preocupación" actitudes que "contemporizan" con estos comportamientos y ha lamentado que en algunos debates públicos "a aquel que tira una piedra a la policía se le otorga el título de activista".

"El respeto hacia la autoridad y también el respeto hacia los agentes de la autoridad policial son un todo en un país democrático, son inseparables", ha enfatizado.

Quien ataca a la autoridad de la policía y quien "avala" la falta de respeto a los agentes "se olvida de que la autoridad policial es delegada y viene de la autoridad judicial y gubernativa", según Trapero, que ha avisado que "la falta de respeto y la intolerancia con la autoridad afecta al pacto y al equilibrio social".

"Entendemos que el ejercicio al derecho a la concentración y a la manifestación tiene que molestar, porque si no, no son tales, así han avanzado nuestras sociedades, es lo que hicieron nuestros padres para conseguir escuelas, ambulatorios, mercados municipales y mil cosas. Pero me pregunto: ¿qué tiene de cambiar el mundo lanzar piedras a la policía o quemar contenedores?, ¿cuál es este nuevo paradigma y qué tiene de transformador y de revolucionario?", ha cuestionado.

Para Trapero, las instituciones "se cambian desde las propias instituciones, no menospreciándolas, sino adaptándolas, mejorándolas de manera correcta al bienestar de la comunidad".

Trapero ha vuelto a intervenir en el acto central del Dia de les Esquadres por primera vez desde que en octubre 2017 fue destituido en aplicación del artículo 155, al cumplirse esta semana un año de su absolución por el 1-O, tras la que fue restituido.

El mayor, que desde su restitución apenas había intervenido en público, no se ha referido a su situación personal y se ha centrado en apelar al "orgullo" de ser agente de los Mossos d'Esquadra, una policía con una vertiente "social" que cree "firmemente" en la rendición de cuentas, la transparencia y la auto-exigencia, siempre actuando de acuerdo con el ordenamiento jurídico y colaborando sin competir con otros cuerpos: "somos una gran policía".

En el acto ha intervenido mediante un vídeo grabado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha reconocido que los Mossos d'Esquadra han afrontado en los últimos meses situaciones "muy complejas" por la pandemia y los "cambios sociales y económicos" y ha mostrado su "pleno apoyo" y el de todo el Govern al cuerpo.

En la misma línea, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha garantizado que el Govern "perseguirá" a los responsables de los "ataques inaceptables" a los policías y ha elogiado la labor llevada a cabo por los jefes de los Mossos en los últimos cuatro años -los comisarios Miquel Esquius, Eduard Sallent, Ferran López y el propio Trapero-, ya que ha sido un periodo "muy duro", que ha "sacudido" al cuerpo autonómico por la "exepcionalidad política" y la pandemia.

Al acto han asistido, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, el jefe de la oposición, Salvador Illa, así como mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Guardia Urbana de Barcelona y la Ertzaina, y varios exconsellers de Interior, como Joaquim Forn, Miquel Buch y Ramon Espadaler. EFE

jf/ce/jdm