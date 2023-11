Transportes estudiará la petición del Gobierno vasco de dar 130 millones para la renovación de túneles en el País Vasco

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estudiará la petición que ha hecho el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, de 130 millones de euros para la mejora de los 31 túneles de las carreteras forales que se han quedado fuera de la financiación de los fondos europeos.

Así lo ha detallado Azpiazu tras mantener este jueves un reunión en Madrid con la titular de Transportes, Raquel Sánchez, en la que han acordado que el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y el Ministerio analicen conjuntamente los recursos necesarios para la revisión de seguridad de los 51 túneles del País Vasco y cuyos gastos podrían superar los 130 millones de euros.

"Sabemos que (el Ministerio) está en una situación de interinidad, que todavía no tienen un presupuesto para el año que viene, pero hay un compromiso y una voluntad por parte del gobierno de solucionar esta cuestión", ha explicado Azpiazu en declaraciones a los medios, calificando la reunión con la ministra de "agradable" y "positiva".

Azpiazu ha asegurado que en la próxima reunión se pondrán "los números sobre la mesa" para contrastar datos y llegar a un acuerdo sobre qué parte de inversiones tienen que ser financiadas con recursos que provengan del Estado, ya que "la práctica totalidad" de los fondos europeos destinados por el Ministerio a la seguridad de los túneles "los ha empleado al resto" de España y al margen de Euskadi.

Anteriormente, Azpiazu exigió en varias ocasiones al Gobierno central que transfiera a Euskadi los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) "que le corresponden", para la mejora, modernización y refuerzo de la seguridad de los túneles de la red foral de carreteras.

Estas vías quedaron excluidas del reparto al no pertenecer a la red nacional de carreteras, una situación que el consejero consideró que debía corregirse. Por ello, pidió hasta en dos ocasiones a la ministra que reconsiderase dejar a las carreteras vascas del reparto de los fondos europeos.

PREOCUPACIÓN POR EL CORREDOR ATLÁNTICO

Por otra parte, Azpiazu ha trasladado a la ministra de Transportes en funciones su preocupación por la lentitud del Corredor Atlántico y de la Alta Velocidad a Euskadi, que se han demorado "muchísimo".

"La primera piedra se puso en torno al año 2006, estamos ya en el 2023, todavía algunos hablan del año 2033, con lo cual lo estamos fiando para muchísimos años adelante y esto nos preocupa porque creemos que es una infraestructura fundamental para el desarrollo económico y para potencial desarrollo de Euskadi", ha lamentado el consejero.

En su opinión, es necesario "hacer un esfuerzo" para que no se demore más y para que el Corredor Atlántica coja el mismo ritmo que el Corredor Mediterráneo, de modo que las comunidades vinculadas al primero "tengan una prosperidad en el futuro". La disposición del Ministerio en este asunto, tal y como ha detallado, es que "efectivamente se vaya subsanando"

MEJOR REPARTO DE FONDOS PARA VIVIENDA

Azpiazu y Sánchez también han hablado sobre la revisión de los recursos del MMR para rehabilitaciones de vivienda en Euskadi, después de que el Gobierno vasco haya ejecutado el 100% de los mismos, añadiendo otros 60 millones adicionales.

En este sentido, la ministra ha adelantado que cuando haya una conferencia sectorial con el resto de comunidades autónomas, que probablemente tendrá lugar este año, se tratará de acordar el reparto de los fondos que algunas regiones no gasten para que lo usen las que ya han ejecutado todos los que tenían.

"Se trata de optimizar y de no dejar recursos europeos desde luego sin ejecutar. Esta es otra de las cuestiones", ha explicado Azpiazu, que también ha pedido a la ministra que se prorroguen las ayudas al transporte público en 2024. "No se han opuesto, no han sido reacios a esta posición y creemos que ese es un acuerdo que podría ser posible", ha añadido.