El transporte extremeño volverá a la huelga el 1 de julio si antes no se aplican las medidas prometidas por el Gobierno

El sector del transporte en Extremadura volverá a la huelga el próximo 1 de julio, siguiendo la convocatoria de paro prevista a nivel nacional, si desde el Gobierno no se aplican las medidas prometidas hace tres meses y que motivaron la desconvocatoria de huelga indefinida que paralizó el país.

Decenas de transportistas se han concentrado este sábado en la Plaza de España de Mérida para exigir que el Gobierno central y la Junta de Extremadura les escuche y les den explicaciones de por qué "no se ha puesto en marcha la ley que nos prometieron hace tres meses para trabajar a precios de bajo coste y no tenemos respuestas", ha señalado este sábado el coordinador de la Plataforma del Transporte de Extremadura, Germán Martínez.

Hace tres meses, ha recordado, pararon el paro indefinido que estaban realizando porque "nos lo pidió la ministra de Transporte y llegamos al acuerdo con ella de que en tres meses nos aprobaría esta ley para trabajar a precio de bajos costes, pero a día de hoy aún no tenemos noticias absolutamente de nada".

Martínez ha reiterado que pasado este tiempo, la situación del sector "tristemente es mucho peor" que cuando iniciaron la huelga, ya que el combustible "no ha dejado de subir" y la ayuda del descuento de los 20 céntimos por litro "lleva una pequeña trampa, porque a nosotros nos los dan sin IVA y cuando pagamos esa ayuda de 20 céntimos la tenemos que volver a pagar con IVA".

Los transportistas extremeños, ha insistido, están "cansados" de pedir una reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para que "nos pueda atender, nos escuche, que aquí hay un pueblo con problemas, porque esta gente que está aquí hoy está arruinada ya, y lo que queremos es una ley para poder trabajar dignamente".

Martínez ha comentado que la sensación que tiene el sector es que las autoridades políticas tanto del Gobierno como de la Junta de Extremadura "lo que quieren es que cerremos nuestras empresas, nos arruinemos en silencio y sin que nadie se entere, pero estamos aquí para reivindicar nuestros derechos al autónomo, a las pymes y a los chóferes, y que tengamos un trabajo digno".

El portavoz de este colectivo ha recalcado que han llevado a todos los grupos políticos sus reivindicaciones y la petición de que se les escuche, pero "por lo que se ve esto solamente les interesa a algunos, no sé por qué o si tienen órdenes de arriba, pero me consta que esas reivindicaciones se han leído en la Asamblea de Extremadura", pero "el presidente de la Junta no nos ha llamado para por lo menos escucharnos, y no entiendo por qué, porque soy la voz de miles de transportistas y que pedimos un trabajo digno", ha insistido.

APOYO DE OTROS SECTORES

En la concentración de este sábado en Mérida también han estado presidentes otros colectivos muy relacionados con el sector del transporte para darle su apoyo.

Así, el presidente de la Asociación de Empresarios Apyme Vegas Altas y la Serena, Javier Dorado, ha manifestado que las reivindicaciones de los transportistas extremeños "es algo que, como autónomos, compete a todas las empresas" y ha abogado por buscar el diálogo para evitar un nuevo paro.

Desde la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura, su portavoz, Domingo Álvarez, ha indicado que el problema de los transportistas "repercute en todo nuestro sector" y ha mostrado su apoyo para tratar de buscar una solución dialogada antes de que pueda convocarse una nueva huelga indefinida.

Asimismo, también ha estado presidente en esta concentración en Mérida Jorge Díez, en representación de los hosteleros, que ha manifestado que el problema de los transportistas afecta "a todos los que tenemos que ver con la hostelería", ya que "los transportistas son los que nos llevan los productos a nuestros negocios y si ellos tienen problemas con la subida de precios nosotros tenemos que subir los precios también y al final el cliente puede dejar de venir a tu local", por lo que "todos debemos estar unidos", porque "si ellos paran o tenemos que hacer cargas desorbitadas de productos sin saber si van a tener salida o te quedas sin productos y cierras la puerta".

Además, Javier Carretero, secretario de Acciones Laborales de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Extremadura, ha considerado "lógico" apoyar a los transportistas porque "no es normal que estén trabajando por debajo de costes" y con unas condiciones económicas "nefastas". Asimismo, ha recordado que cuando más falta hacía su trabajo, durante la pandemia, "dieron un paso al frente y ahora lo que piden es el apoyo de todos, y ahí vamos a estar siempre".