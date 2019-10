Transparencia y confianza, claves en las campañas electorales

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Los partidos políticos coinciden en que es fundamental el derecho a recibir información veraz y contrastada.

En el diálogo han participado representantes del PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y Más País.

Representantes de los seis principales partidos políticos de ámbito nacional han participado en la jornada La comunicación en tiempos de elecciones, organizada por la Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, en el Espacio de la Fundación Telefónica, en Madrid.

Durante la mesa Nueva campaña, ¿nueva política?, se han tratado temas como la importancia de la confianza en los políticos por parte de los ciudadanos, las estrategias que implementan los partidos políticos durante la campaña electoral o sobre el derecho a recibir información veraz y contrastada, entre otros temas.

Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso por el PSOE, ha abierto el diálogo recordando que la democracia es un proceso inacabable entre el ser y el deber. El ejercicio del derecho a informar y a recibir información veraz, tanto en campaña como fuera de ella, mejora la calidad de la democracia.

La vicesecretaria general y diputada en el Congreso por el PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que ninguna campaña es igual a otra, y que la contextualización es clave para tomar decisiones. La desconfianza está basada en una frustración que viene de la mano de mucha comunicación vacía de contenido. Tenemos que buscar el equilibrio de comunicar propuestas sólidas con una garantía.

Sobre este tema también se ha manifestado el vocal de la Ejecutiva y diputado en el Congreso por Ciudadanos, Guillermo Díaz, quién ha sostenido que esta pérdida de confianza es mucho más grave de lo que puede parecer. Es crucial recuperar la confianza en las instituciones, y una repetición electoral no ayuda.

Por su parte, Txema Guijarro, diputado y miembro de la Ejecutiva de Unidas Podemos, ha insistido en que la crisis de confianza no se debe tanto a los políticos, sino a la incapacidad de resolver los problemas de la ciudadanía. La desconfianza no viene por falta de comunicación, sino por falta de resultados reales. Los relatos no interesan, pero sí las acciones.

Víctor Sánchez del Real, diputado en el Congreso de Vox, ha sido contundente al afirmar que las campañas electorales han muerto tal y como las conocemos hoy en día. Deberíamos ser capaces de hacer y comunicar los 365 días del año, y trabajar la confianza del ciudadano día tras día. En representación de Más País ha asistido Jorge García, concejal del Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid, quién ha asegurado que el sistema de partidos se va a cerrar en España en las próximas elecciones, con la representación de partidos de todas las ideologías que se desarrollan en Europa: Debemos acostumbrarnos a pactos y a Paseo de la Castellana, 193 1ª Planta 28046 Madrid T. [+34] 91 702 13 77 E. comunicacion@dircom.org www.dircom.org políticas públicas que se aprueben con acuerdos de distintos partidos políticos, como pasa en el resto de Europa. La conversación ha sido moderada por Miguel López-Quesada, presidente de Dircom, y Luisa Alli, vocal de Compromiso de Dircom. Posteriormente, en la mesa La nueva plaza pública en el debate político han participado Narciso Michavila, sociólogo y especialista en análisis electoral y Presidente de GAD3; Clara Jiménez, cofundadora y jefa de proyecto de Maldita.es; y Kiko Llaneras, colaborador de El País y editor de El Politikon, quiénes han conversado sobre los nuevos riesgos que la desinformación y las fake news suponen en los procesos de las campañas electorales, y cómo las encuestas facilitan la pluralidad de la información.

Michavila ha señalado que actualmente se cuenta con herramientas para poder ver un tracking a tiempo real y permanente en la que figuren los cambios en la intencionalidad del voto.

Por su parte, Llaneras ha afirmado que las encuestas siempre han sido una herramienta para la comunicación política, pero que la gran novedad de estos últimos años ha sido que están más presentes que nunca en los medios, y la sociedad, cada día más digital, demanda estos contenidos de forma recurrente en su día a día.

Respecto a este tema, Clara Jiménez ha coincidido en que la desinformación en el entorno de las campañas es mucho mayor que en cualquier otro momento, pero forma parte de nuestra vida de hoy: Que la política hable de autorregulación tiene sus peligros y sus virtudes. La solución vendrá de la mano de la Comisión Europea, con mayor investigación y alfabetización mediática.

Esta segunda mesa ha sido modera por Isabel Perancho, vocal de Participación de Dircom, y Alberto Estévez, vocal de Ética y defensa de la verdad de Dircom.

Sobre Dircom Dircom es la asociación profesional que agrupa en España a los directivos y a los profesionales de la Comunicación de empresas, instituciones y consultoras.

Fundada en 1992, tiene como visión poner en valor la función de la comunicación y del director de comunicación en las organizaciones de tal forma que dicha competencia y sus responsables sean considerados como un área y un directivo estratégicos.

En la actualidad, cuenta con más de 1.000 socios y 8 delegaciones en Aragón, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Galicia, Comunitat Valenciana y Región Murcia, zona Norte y Andalucía.

