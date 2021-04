Transcurre sin incidentes la segunda vuelta de las elecciones regionales de Bolivia

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, ha informado de que no se han registrado delitos electorales hasta el mediodía de esta jornada de votación, en la que se decide la segunda vuelta de las elecciones regionales bolivianas en cuatro departamentos.

Aguilera ha explicado que han sido detenidos 27 vehículos porque sus conductores no cumplieron con el Auto de Buen Gobierno.

Ha participado en los comicios el presidente boliviano, Luis Arce, quien ha votado en el colegio Cervantes de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. "Exhortar a toda la población a acudir a las urnas para expresar democráticamente su voluntad en los cuatro departamentos donde se está llevando adelante el balotaje", ha declarado Arce, según recoge el diario 'Página Siete'.

Arce ha explicado además que no acudió a la inauguración de la jornada electoral en el Tribunal Supremo Electoral por su negativa a participar en actos donde estén representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Lo dijimos y mantenemos nuestra posición. Somos muy críticos al papel que jugó la OEA en el golpe de Estado de noviembre de 2019 y mientras mantenga una posición de esa naturaleza en la región, que fue no solo criticada por el presidente de Bolivia sino por varios presidentes, así que no estamos solos en la crítica en la gestión del señor (Luis) Almagro, nosotros no asistiremos a ninguna reunión donde este a OEA", ha argumentado.

Arce ha destacado que este mismo domingo hay elecciones también en Perú y Ecuador. "Una vez más el pueblo boliviano y de Latinoamérica está demostrando su vocación democrática de resolver sus problemas mediante el voto de la población", ha resaltado.

Las inéditas elecciones de segunda vuelta se celebran este domingo en cuatro departamentos donde están habilitados 2,7 millones de electores, de los que 3.681 son extranjeros, según el padrón electoral.