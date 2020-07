El trabajo de los diputados durante el estado de alarma y otras cuatro noticias del día

1. ¿Qué partido trabajó más durante el estado de alarma? 50.000 iniciativas parlamentarias para frenar al virus

¿Cuánto trabaja un diputado? ¿Cómo podemos medir su desempeño laboral en el Congreso? ¿Representan de verdad los intereses de la provincia por la que defienden su escaño? Todas estas son preguntas que nos habremos hecho al ver sesiones en el Congreso repletas de asientos vacíos o incluso al revisar las kilométricas listas que presentan los partidos donde no está muy claro quién es quién más allá de los tres primeros nombres.

2. Sánchez se muestra optimista y ve posible un acuerdo ambicioso para España en los próximos días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue defendiendo una propuesta "ambiciosa" en la cumbre que debate el fondo de recuperación europeo, y España cree que "aún puede cambiar el escenario" de las negociaciones. Así lo han subrayado fuentes de la delegación española poco después de comenzar la cena de los Veintisiete jefes de Estado y Gobierno europeos y tras conocerse la última propuesta que han hecho los "frugales", que pretende recortar en 50.000 millones el fondo hasta los 700.000.

3. Las autonomías endurecen las restricciones para atajar el repunte de covid-19

El número de personas contagiadas por el coronavirus continúa aumentando en decenas de focos que están obligando a los gobiernos regionales a activar nuevas medidas para contener la pandemia o ampliar las zonas de sus territorios afectadas por las restricciones. Esta semana se activa en todas las regiones menos Canarias y Madrid la actuación más extendida, la de establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos y pese a que se pueda mantener la distancia de seguridad.

4. Junqueras considera que era su "obligación" quedarse en Cataluña después del 1-O

David Zorrakino / Europa Press

El líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmado este domingo que no se fue al extranjero como otros dirigentes del 1-O porque quedarse era su "obligación", y se alegra de que eso haga que hoy siga en Cataluña. "Me parece que mi obligación era quedarme y no ir al exilio", y así lo habló con el expresidente Carles Puigdemont, ha añadido en una entrevista de TV3 en el primer fin de semana tras recuperar el tercer grado penitenciario.

5. Brasil añade más de 23.500 nuevos contagios y se aproxima a las 80.000 muertes por coronavirus

À?

Brasil ha añadido este domingo más de 23.500 nuevos contagios por coronavirus y se ha aproximado a las 80.000 muertes por la pandemia en el país. El Ministerio de Salud brasileño ha informado de que se han producido concretamente 23.529 nuevos casos en las últimas 24 horas y 716 decesos, lo que eleva el número de casos totales a 2.098.389 y el de fallecidos a 79.488. Además, el organismo ha afirmado que ya son 1.371.229 personas las que se han recuperado tras superar la COVID-19.