Trabajadores de Siro en Venta de Baños dicen que la empresa no cuenta con ellos y piden a la Junta que evite el cierre

La presidenta del comité de empresa de Siro en la planta de Venta de Baños (Palencia), Mari Mar Rodríguez, ha asegurado que la compañía "no cuenta con ellos", dado que no han participado en la elaboración del plan de Competitividad, al tiempo que ha pedido a la Junta que "eche una mano" para evitar su cierre.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones a los medios durante su participación este domingo en la concentración de vecinos y trabajadores que se ha producido en la céntrica Plaza de la Constitución de la localidad palentina.

En relación con la aprobación del Plan de Competitividad, Rodríguez ha asegurado que a pesar de que se lograra, las circunstancias del municipio "seguirían siendo las mismas y la planta tendría el mismo problema", ya que a ellos "ni siquiera les han presentado el borrador de dicho plan", lo cual quiere decir que con ellos "no cuentan y por lo tanto el problema es grave".

Respecto al anuncio de paralización de las producciones en las plantas, ya que estaba previsto que estas retomaran su funcionamiento el lunes, la presidenta ha señalado que es "fortísimo". "El hecho de que utilicen esta medida de presión con la gente, que estén pagando los salarios con días de retraso cuando se sabe que fuera de España lo están haciendo a tiempo, es para cabrear a los empleados de aquí", ha sentenciado.

Sobre la planta de Aguilar de Campóo, Rodríguez ha asegurado que la bajada de salarios a ellos "no les repercute, ya que no tienen la misma antigüedad" y lo que ha hecho la empresa es empezar por las plantas en las que "menos repercusión se iba a notar", y aunque los "compañeros" hayan firmado la rebaja salarial y cuestiones que no les "afectan", el grupo, a su juicio, ha "obrado de mala fe".

MEDIDAS PARA "REVERTIR" LA SITUACIÓN

Preguntada sobre las medidas concretas que piden los trabajadores de la planta de Venta de Baños para "revertir" la situación, Rodríguez considera que lo más "importante" es que inviertan. "Más allá de lo que vayan a hacer con el Plan de Competitividad, porque no nos han dado la oportunidad de ver si nos va a beneficiar o no y participar en el mismo", ha apostillado.

Sobre la auditoría que ha pedido el Comité de Empresa a la Junta, Rodríguez ha explicado que le gustaría saber "dónde ha ido el cinco por ciento que ha financiado la Junta del millón de euros del que habla el director de la empresa que ha invertido en las plantas", y ha asegurado que en la de Venta de Baños "no se ha invertido", por lo que hay que "pedir explicaciones".

Por último, se ha mostrado confiada en que la empresa no va a cerrar las plantas de la Comunidad, y que todo es una "estrategia" para que los trabajadores "acepten el Plan de Competitividad y esa rebaja de los sueldos", para denunciar, eso sí, "retrasos en los últimos tres meses" en el cobro de nóminas y dudar de que Siro les abone ya el mes de mayo.