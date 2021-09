Trabajadores marroquíes se concentran en Ceuta por no poder volver a su país

Cerca de medio centenar de trabajadores marroquíes se han concentrado este lunes ante la Delegación del Gobierno en Ceuta para exigir una solución a su situación al llevar más de un año y medio sin poder salir de la ciudad autónoma por el cierre de la frontera con Marruecos.

Estos trabajadores transfronterizos han cumplido esta mañana su tercera convocatoria de concentración, la cual han previsto realizar todos los lunes por la mañana para llamar la atención de las autoridades.

Hassan Arahou, que ha ejercido como portavoz del grupo, ha explicado que su hijo le dice que le echa de menos, que quiere verle. "Yo le digo que no puedo ir porque la puerta está cerrada, por lo que queremos que se pongan en nuestro pellejo los que hacen las leyes", ha manifestado.

Arahou habla en representación de un colectivo que no puede volver a Marruecos desde el 13 de marzo de 2020 ante el cierre de la frontera por el coronavirus.

"Seguimos sin tener respuesta" a la petición de reunión cursada en la Delegación del Gobierno para abordar su situación y advierte de que la ciudad también se está perjudicando con el cierre fronterizo.

"No solo las trabajadoras de hogar no pueden cruzar la frontera sino que también al otro lado hay ingenieros, carpinteros y gente de todos los oficios que no venir a trabajar a Ceuta", ha dicho.

Los trabajadores transfronterizos han reclamado la ayuda de las autoridades competentes al estimar que más de 500 viven actualmente en Ceuta, muchos de ellos en situación precaria.