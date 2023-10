Trabajadores del SAS se concentran este martes en el Parlamento contra el "cambio" en el baremo de la Bolsa de Empleo

La Agrupación de Trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (Atsas) ha organizado para el martes 10 de octubre una concentración ante las puertas del Parlamento de Andalucía, en Sevilla, contra el "cambio" de la baremación de la Bolsa de Empleo temporal, por la contratación "real" y contra la privatización.

La protesta será a las 15,30 horas coincidiendo con la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en el Pleno de la Cámara andaluza a fin de informar sobre la bolsa de empleo temporal de los profesionales sanitarios, según explican a Europa Press fuentes de Atsas. Esta semana la sesión plenaria se celebrará entre el martes y el miércoles, y no entre un miércoles y un jueves, como es lo habitual, por la fiesta nacional del 12 de octubre.

Estas mismas fuentes indican que "no van a parar hasta conseguir lo que los trabajadores merecen, porque no somos monigotes. Son muchas horas de muchas horas de nuestra vida invertidas, mucho dinero gastado en cursos y en formación para que ahora todo eso lo tengamos que tirar a la basura", al tiempo que piden que "si hay cambios que no sean retroactivos".

El pasado viernes los sindicato CSIF, CCOO, Satse y UGT manifestaron, tras reunirse la Comisión Central de Bolsa Única, su rechazo a la propuesta del SAS de modificar los baremos de la Bolsa de Empleo temporal, toda vez que exigieron actualizar los listados con los cortes de 2022 y 2023. Asimismo, señalaron que continuarán con las movilizaciones previstas contra la "paralización" de la bolsa.