Un trabajador del Patronato de Deportes de Palencia se querella por prevaricación contra el edil del área

Víctor Torres se pone a disposición de la justicia tras conocer una denuncia contra su persona ya que tiene "la conciencia tranquila"

Un trabajador del Patronato Municipal de Deportes de Palencia ha presentado querella por prevaricación contra el edil del área, Víctor Torres, quien esta mañana ha comparecido de urgencia ante los medios de comunicación para ponerse a disposición de la Justicia porque, como así ha apuntado, tiene la "conciencia tranquila".

Según ha apuntado Torres, el pasado jueves tuvo conocimiento de la existencia de dicha querella, presentada por un trabajador del Patronato Municipal de Deportes, al requerir el juzgado diversa información al respecto.

"Tengo la conciencia tranquila y me pongo a disposición de los juzgados para dar toda la información necesaria porque siempre he actuado por el interés general de los palentinos y he trabajado con el aval técnico y jurídico del Patronato".

El concejal ha añadido que "no es casualidad" que esto suceda a un mes de unas elecciones y en un momento en el que se presentan las listas, no a nivel ideológico "sino personal".

"Si puedo pecar de algo es de precavido ya que cada paso que doy lo hago consensuado con los técnicos y el alcalde", ha subrayado, ante las palabras del regidor palentino que ha apoyado la labor de Torres.

El querellado considera que ha hecho "un buen trabajo" durante estos últimos cuatro años por intentar ayudar a los palentinos y que su seguridad es su confianza en la Justicia, aunque espera que no se prorrogue en el tiempo.

Precisamente, esta tarde el candidato del PP a la alcaldía de Palencia, Alfonso Polanco, que, junto a la presidenta del partido, Ángeles Armisén, han arropado a Torres, ha anunciado que presentará su lista, en la que estaba y seguirá estando el concejal.