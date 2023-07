Un total de 44 cortometrajes competirán en el XX Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo

El XX Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha hecho pública la Sección Oficial de Cortometrajes para su vigésima edición, en la que concurren 44 obras seleccionadas de entre las más de 300 recibidas este año.

Además, cuatro de los cortometrajes seleccionados este año son aragoneses. Se trata de 'El peor oficio del mundo', de Luis Larrodera --que compite fuera de concurso--; 'Madreselva', de Nata Moreno; 'Sentirlo. El lenguaje del tiramisú', de Borja Echeverría; y 'Regreso al armario', del ya ganador del año anterior, Gerald B. Fillmore.

"Quizás un dato a destacar es que casi una decena de obras se estrenan oficialmente en nuestro festival", ha admitido el director de la muestra, Raúl García Medrano.

Entre ellos se encuentran 'La cremallera', del director Martín Cuervo, que se alzaba el año pasado con el premio a Mejor Largometraje por su película 'Todos mienten'; o el trabajo de animación 'To Bird or not to Bird', producido por Chelo Loureiro, quien cuenta con tres premios Goya en su haber, han indicado desde el Ayuntamiento de Tarazona.

CUENTA ATRÁS

Este año, la cita tendrá lugar del 12 al 19 de agosto en el Teatro de Bellas Artes de Tarazona, lugar que vio nacer a uno de los actores de comedia más míticos de la historia del cine español, Francisco Martínez Soria (Zaragoza, 1902- Madrid, 1982).

García ha recordado que el trabajo que consiga el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje, patrocinado por Ibercaja y dotado con 1.500 euros y un trofeo, optará directamente al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción, además de al Premio Forqué a Mejor Cortometraje.

Junto a éste, se otorgarán el Premio Especial del Público-Aragón Televisión, consistente en la compra de los derechos de emisión por parte del canal autonómico por un valor de 900 euros, así como su promoción y difusión bajo el consentimiento de los autores; y el Premio 'El Blog del Cine Español', otorgado por este medio de comunicación y consistente en un trofeo y publicidad en su web por un valor de 200 euros.

El palmarés se completará con las menciones a Mejor Actor y Actriz --estos dos últimos por Fundación AISGE--, Dirección, Guion, Dirección de Fotografía -patrocinado por la empresa de alquiler de material audiovisual WELAB y dotada con 2.000 euros en descuento en material cinematográfico-, Montaje, Dirección Artística y Música Original, que se premiarán con un trofeo.

Finalmente, se hará entrega de un único premio a Mejor Largometraje, el cual será elegido por el público asistente a cada sesión del festival.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona, junto con la Asociación Cultural Secuencias, y financiado por el Gobierno de Aragón, a través del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation).

Además, está patrocinado por la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación AISGE, Fundación Ibercaja y Altube Filmeak y cuenta con Aragón TV, Aragón Radio y Heraldo de Aragón como medios oficiales de comunicación. Los cortometrajes seleccionados se pueden consultar en la web oficial del festival 'http://www.cinetarazonaymoncayo.es/'.