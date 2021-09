Un total de 46 centros educativos de C-LM reciben un sello de calidadpor desarrollar proyectos STEAM

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha hecho entrega hoy a 46 centros educativos que desarrollan proyectos STEAM en Castilla-La Mancha de un sello de calidad para premiar el esfuerzo que han realizado para introducir de la mejor manera posible las ciencias, la tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas (Science, Technology, Engineerin, Art, Mahematics) en cada una de las aulas y por conectar con todo el alumnado.

En este acto, junto a la consejera, han participado también el viceconsejero de Educación, Amador Pastor; el director del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), José Antonio Bravo; y la inspectora general de Educación, Silvia Moratalla, entre otros responsables, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta es la primera vez que se concede dicho reconocimiento, que ha recaído en aquellos centros que llevan al menos dos cursos escolares participando en el proyecto, incluido el correspondiente a esta convocatoria.

De los 46 centros educativos que han obtenido este sello de calidad, ocho son de la provincia de Albacete, 13 de Ciudad Real, ocho de Cuenca, seis de Guadalajara y once de Toledo.

El objetivo principal del este sello, ha indicado Rosa Ana Rodríguez, es estimular al centro a mejorar de forma continua el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula con todo lo relacionado con el proyecto STEAM.

La consejera ha añadido que es importante el cambio que se produce en los centros educativos cuando aplican las metodologías STEAM, señalando que "hay un antes y un después" y por ello, "hemos pasado de los 15 centros que había en el año 2017, a los 281 actuales".

Rosa Ana Rodríguez se ha referido a que vivimos en un mundo cambiante y los centros educativos no pueden permanecer ajenos a las transformaciones sociales y ha señalado, en este sentido, que "el sello de calidad que se otorga hoy a estos centros es por ser valientes, por no tener miedo a afrontar el futuro y por seguir trabajando por hacer de la escuela y del sistema educativo de Castilla-La Mancha algo que no puede hacer ninguna ley de Educación y que tenemos que hacer entre todos y todas".

Para obtener estos sellos de calidad, los centros educativos han tenido que cumplir una serie de requisitos, como la realización de una exhaustiva autoevaluación siguiendo el modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).

Tras la realización de ese análisis objetivo, riguroso y estructurado de la actividad y los resultados que está obteniendo el centro, el mismo deberá poner en marcha un plan de mejora en aquellos ámbitos que la autoevaluación ha mostrado como mejorables.

Este curso escolar alrededor de 70.000 alumnos y alumnas y cerca de 4.000 docentes de la Comunidad Autónoma participan en el desarrollo de proyectos STEAM.

CENTROS RECONOCIDOS

Los centros reconocidos con este sello de calidad de la provincia de Albacete son los CEIP 'Claudio Sánchez Albornoz' y 'Miguel Pinilla' de Almansa; 'Diego Requena' y 'Jiménez de Córdoba' de Villarrobledo; 'Nuestra Señora del Rosario' de Hellín; y los IES 'Izpisúa Belmonte' de Hellín; 'Parque Lineal' de Albacete capital y 'Río Júcar' de Madrigueras.

En la provincia de Ciudad Real, han recibido este sello los CEIP 'Agustín Sanz' de Moral de Calatrava; 'Félix Grande' de Tomelloso; 'Jorge Manrique' de Ciudad Real capital; 'Menéndez Pelayo' y 'Severo Ochoa' de Puertollano; 'Nuestra Señora de Peñarroya' de Argamasilla de Alba; 'Santa Teresa' de Malagón; así como los IES 'Francisco García Pavón' y 'Airén' de Tomelloso; 'Comendador Juan de Távora' de Puertollano; 'Gregorio Prieto' de Valdepeñas; 'Máximo Laguna' de Santa Cruz de Mudela y 'Vicente Cano' de Argamasilla de Alba.

Por su parte, los centros de la provincia de Cuenca reconocidos con este sello STEAM son los CEIP 'Federico Muelas' y 'Fuente del Oro' de Cuenca capital; 'San Gil Abab' de Motilla del Palancar; los CRAS 'Los Girasoles' de Honrubia y 'Los Sauces' de Cañamares; el IES 'Alfonso VIII' de Cuenca capital y los IESO 'La Jara' de Villanueva de la Jara y 'Juan de Valdés' de Carboneras de Guadazaón.

En la provincia de Guadalajara han recibido este reconocimiento los CEIP 'Las Lomas' y 'Río Henares', ambos de la capital alcarreña; 'Miguel de la Cuesta' de Lupiana; 'Sagrado Corazón de Jesús' de Tórtola de Henares; el IES 'Leandro Fernández de Moratín' de Pastrana y el IESO 'Arévolar' de Alovera.

Por último, en Toledo han conseguido el sello STEAM los CEIP 'Catalina de Palacios' de Esquivias; 'Emilio Calatayud' de Numancia de La Sagra; 'Fábrica de Armas' de la capital regional; 'José Ramón Villa' de Mora; 'San Antonio' de Yeles; 'San Isidro' de Alberche; 'Sisius' de Seseña y 'Tomás Romojaro' de Fuensalida; además, del CRA 'Tierras de Viriato' de El Real de San Vicente y los IES 'Condestable Álvaro de Luna' y 'Juan de Padilla' de Illescas.

En este acto, también han intervenido la profesora María Dolores Manzano, del CEIP 'José Ramón Villa' de Mora, y el profesor Julio Javier Vegas, del CEIP 'San Antonio' de Yeles, así como las alumnas Adela Martinez, del IES 'Río Júcar' de Madrigueras, e Irene Parrilla, del IES 'Harévolar' de Alovera. La intervención musical ha corrido a cargo del alumnado del IES 'Princesa Galiana' de Toledo.