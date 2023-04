Un total de 16 camiones y varios remolques llevarán agua para consumo humano a 72.000 cordobeses del norte

El presidente de la Empresa Provincia de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Esteban Morales, ha informado, tras la reunión mantenida con los alcaldes de los municipios afectados por la problemática de La Colada, sobre la puesta en marcha del Plan de Contingencia que permite dar respuesta a la declaración de no aptitud para el consumo humano del agua en el norte de la provincia. De este modo, 16 camiones y varios remolques llevarán agua al norte de la provincia, abasteciendo de agua potable para el consumo humano a 72.000 cordobeses.

Tal y como ha detallado Morales en rueda de prensa, "desde Emproacsa vamos a dar agua a 72.000 habitantes de 27 municipios y 14 aldeas, habiéndose establecido que, ya desde mañana miércoles y con 16 camiones y varios remolques, podamos llegar a todos ellos con agua potable para el consumo humano y para los usos de cocina".

"Debemos incidir en que el Plan establecido nos permitirá llevar agua a las aldeas de la zona norte, señalándose puntos para que los vecinos y vecinas de cada uno de estos núcleos de población puedan tener agua", ha matizado Morales.

El también vicepresidente cuarto de la Diputación ha explicado que "en cualquier caso se han marcado tres horarios para la recogida de agua; siendo estos de 10,00 a 13,30 horas; de 14,00 a 16,00 horas y de 16,30 a 19,30 horas, turnos que irán variando en función del municipio".

Según ha continuado Morales, "el agua potable se llevará desde Montoro-Villfranca y desde Villaharta-El Vacar. En este punto, debemos agradecer al Ayuntamiento de Córdoba el ofrecimiento para obtener el agua de los depósitos de Emacsa, pero el encarecimiento del proceso y la complejidad de las rutas nos lleva a mantenernos en nuestro Plan de Contingencia".

"Si realizamos una retrospectiva de cómo ha ido evolucionando la situación, partiremos diciendo que hace unos diez meses, a través de una reunión técnica de las tres instituciones implicadas (Diputación, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Junta de Andalucía) se estableció que ante la escasez de agua que ya presentaba el embalse de Sierra Boyera debía de ponerse en marcha un plan, que atendiendo a criterios técnicos, establecía que la solución más rápida era la de hacer un enlace o concluir la obra que unía La Colada y Sierra Boyera; solución provisional que se hizo efectiva en el mes de marzo", ha dicho.

El presidente de Emproacsa ha recalcado que "desde ese momento el agua es de manera exclusiva de La Colada; así desde el inicio como empresa responsable del agua en alta y del ciclo integral hemos dado una respuesta efectiva al problema que se nos planteaba".

Morales ha hecho referencia, además, a que "ante los primeros indicios de que había un indicador, el carbono orgánico total (COT), que superaba los límites establecidos por el Decreto de Calidad del Agua, realizamos, junto con la administración autonómica, controles diarios de determinados requerimientos específicos, atentos a cualquier parámetro que fuese perjudicial para la salud".

"Durante estos días hemos pasado de unos indicadores de 30 a nueve, por lo que en dos semanas el tratamiento técnico ha ofrecido resultados favorables; no obstante, no hemos llegado a siete y eso ha hecho que la Junta decretase ayer no apta para consumo humano el agua de La Colada", ha apostillado Morales.

El vicepresidente cuarto de la Diputación ha afirmado que "desde Emproacsa seguimos trabajando y ya estamos aplicando un nuevo tratamiento de ozono y esperamos que antes de los meses de verano tengamos unos resultados óptimos, mientras tanto asumimos nuestra obligación de llevar agua al norte de la provincia y de cumplir con la normativa que se nos exige como operadores públicos del agua".

Para concluir, Morales ha manifestado que "somos conscientes del inconveniente que esto puede suponer para la población, así como de la alarma y las dudas que puede plantear esta situación, pero desde la Empresa Provincial de Aguas tenemos claro que nuestro objetivo primero es llevar agua a 72.000 vecinos de la provincia y en ello trabajamos de la mano de nuestros alcaldes".