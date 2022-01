Un total de 2.377 profesores están de baja por Covid y la Comunidad ha hecho casi mil llamamientos para plazas

Los centros educativos detectan "un número muy significativo de ausencia de alumnado", según CC.OO.

Un total de 2.377 profesores de centros públicos y concertados se encuentran de baja por ser positivos en Covid-19 en la Comunidad de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación.

Así, durante el primer día de clase tras la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad y hasta las 16 horas, los centros educativos públicos y concertados han comunicado a la Comunidad de Madrid un total de 2.377 bajas de profesores por Covid, lo que supone el 2,99% del total.

Además, la dirección general de Recursos Humanos ha realizado 956 llamamientos para cubrir las bajas de jornada completa y que se incorporen en el día de mañana.

Sin embargo, la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid ha cifrado en un 6% del profesorado, unos 3.000 docentes, los que se encuentran de baja por el Covid-19, por lo que no han podido acudir a los centros educativos a dar clase.

Así, en un comunicado, ha trasladado que las direcciones de colegios e institutos se muestran "intranquilas" porque esta situación "pueda agravarse dado que todavía no se ha alcanzado el pico de contagios", previsto para mediados de este mes, y porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid "no ha tomado ninguna medida ni para minimizar el impacto de la falta de personal ni para prevenir los contagios en el ámbito laboral".

"Las únicas medidas de la que pueden echar mano los centros educativos madrileños se reducen a abrir ventanas y a la ventilación cruzada", ha reprochado la secretaria general de la Federación Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, quien ha destacado que en un día como hoy "ya se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque se está trabajando a menos de 17 grados".

Por otra parte, en la recogida de datos que CC.OO. está realizando centro a centro se observa "un número muy significativo de ausencia de alumnado".

A lo largo de la mañana algunas familias han ido comunicando las faltas de asistencia por positivos en Covid-19. No obstante, los directores han transmitido al sindicato que aún no han sido justificadas los motivos de algunas ausencias.

"NI CRIBADOS, NI VACUNACIÓN"

En esta línea, Galvín ha denunciado que la Consejería de Educación haya decidido "no reforzar" las medidas sanitarias, no hacer cribados y no fomentar el plan de vacunación infantil, a lo que suma la tercera dosis para el personal educativo, la limpieza y la contratación de docentes de refuerzo.

Ha reiterado que es necesario que las plantillas estén completas "lo antes posible" y que el proceso de sustitución de bajas "se agilice". También, ha subrayado la "falta de directrices claras" respecto a las cuarentenas de las aulas por contagio, de manera que los directores de los centros educativos se muestran "perdidos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En una pandemia es del todo intolerable que prevalezca el criterio de ahorro frente al sanitario y educativo. Los centros deberían disponer mascarillas, gel y test de antígenos para el personal como la situación está requiriendo", ha apostillado.

Por último, ha aseverado que para CC.OO es "urgente" aclarar los protocolos de actuación, así como "acabar con la política de escasez de recursos para este contexto completamente excepcional".