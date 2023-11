Torró, sobre la continuidad de Puig al frente del PSPV: "Todo tiene sus tiempos, pero es nuestro valor más importante"

La síndica del PSPV en Les Corts, Rebeca Torró, ha afirmado, respecto a la continuidad de Ximo Puig como líder del PSPV, que "todo tiene sus tiempos" y que, para ella, "el valor más importante del PSPV es Ximo Puig".

"Es nuestro secretario general y, tanto cuando estaba como 'president' de la Generalitat como ahora ejerciendo la alternativa, es el primer aval que tenemos dentro del PSPV", ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics.

Torró, que fue consellera durante la última legislatura de Puig como 'president', se ha pronunciado así respecto a si cree que debe seguir al frente del PSPV, una postura que han defendido voces socialistas como la exvicealcaldesa de València Sandra Gómez.

Preguntada por si Puig debería dejar el acta de diputado en Les Corts y por el hecho de que no haya asistido a los últimos plenos, ha explicado que este lunes no pudo acudir "por cuestiones de agenda". "Es el secretario general: su estrategia no pasa solo por Les Corts", ha argumentado.

Además, ha señalado que tampoco asistieron los consellers que "son los que tienen que ejecutar el presupuesto", a pesar de que se votaban las enmiendas a la totalidad a las cuentas de la Generalitat para 2024. "Eso sí me preocupa", ha aseverado.

Por otro lado, la síndica ha confirmado que ella realizará la réplica al 'president' de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, en el pleno monográfico de Les Corts de este miércoles sobre la amnistía.