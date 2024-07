Torres reprocha al PP que proponga ahora emplear a la Armada ante la inmigración e insiste en el reparto obligatorio

No se cierra por completo al señalar que hay mucho tiempo por delante para debatir otras propuestas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reprocha al PP que proponga ahora desplegar a las Fuerzas Armadas para contener la migración en Canarias después de ocho meses negociando un acuerdo y a solo unos días de que se celebre una conferencia sectorial e insiste en pedir a los de Alberto Núñez Feijóo que acepten un reparto obligatorio de menores no acompañados entre comunidades autónomas.

"Es necesario su voto y también su apoyo, su colaboración y por tanto, la respuesta es sí o no a esta cuestión", ha señalado. No obstante, no ha cerrado por completo la puerta a la propuesta del PP al señalar que ha habido "mucho tiempo atrás" y hay "mucho tiempo por delante" para debatir otras propuestas.

El Gobierno responde así al portavoz del PP, Miguel Tellado, que este mismo jueves ha pedido al Ejecutivo que despliegue las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a las costas españolas y "defender" las fronteras.

Torres, afea al PP que haya puesto sobre la mesa esta nueva medida ahora, después de "ocho meses" de trabajo en un texto que responda a la necesidades los menores no acompañados para que tengan el mejor trato posible y "haya una distribución por el conjunto del país y a pocos días de que se celebre una conferencia sectorial para que las comunidades autónomas conozcan este texto.

PUEDEN DIFERENCIARSE DE VOX ACEPTANDO EL REPARTO

Sobre si considera que el PP está asumiendo los postulados de Vox, dado que esta iniciativa la viene demandando el partido presidido por Santiago Abascal, el ministro dice que el PP tiene la oportunidad de diferenciarse al votar a favor este acuerdo para distribuir los migrantes que llegan a Canarias por el resto del territorio nacional.

Según ha indicado en declaraciones a los medios a su llegada al Ateneo de Madrid, ha recordado al PP que en ocasiones anteriores se han aprobado medidas para ayudar a algunas comunidades ante el aumento de la llegada de migrantes pero no funcionarios porque la solidaridad fue voluntaria y no obligatoria.

Así ocurrió, según ha apuntado en el año 2018 cuando se aprobó un real decreto para ayudar a Andalucía, Murcia y el Levante ante el elevado flujo de personas a través del Estrecho de Gibraltar. Apunta también que en 2022 se aprobó en una conferencia sectorial que los menores estuvieran distribuidos por el conjunto del territorio español y tampoco funcionó por el mismo motivo.