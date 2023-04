Torres reivindica en Lanzarote su compromiso con la mayoría social: "El cambio en Canarias debe continuar"

El secretario general del PSOE Canarias y candidato a la reelección como presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que la mayoría social de las islas necesita que el Partido Socialista continúe en el Gobierno de Canarias para seguir avanzando en derechos e igualdad y reforzando los servicios esenciales.

En la presentación de las candidaturas del PSOE en Lanzarote, Ángel Víctor Torres ha hecho un repaso por los logros alcanzados durante esta "difícil legislatura", como las cifras de empleo, los planes de vivienda o la implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años, y lo ha comparado con la alternativa que representan "quienes solo buscan el poder el poder, importándoles muy poco el interés ciudadano", ha manifestado.

De cara a la decisión a tomar el 28 de mayo, ha invitado a los ciudadanos a tener en cuenta todo lo hecho en estos años del Pacto de las Flores y analizar lo que ofrecen aquellos que "llevan la mochila llena de promesas incumplidas durante su anterior etapa en el Gobierno".

Torres ha dicho que Loli Corujo ha hecho una gran gestión al frente de la Corporación insular y que se ha convertido en un referente del partido a nivel nacional, por lo que "merece una victoria sin paliativos en las elecciones que se celebran en apenas un mes". "Es algo merecido", afirmó.

En particular, ha reconocido la dedicación y el trabajo de Corujo durante el periodo agravado del fenómeno migratorio de 2020, "y eso que no contaba con competencias al respecto". "No todo el mundo respondió igual", ha señalado en alusión a la actual alcaldesa del Partido Popular en Arrecife, que decía que "no tenía espacios para la acogida".

También ha subrayado el compromiso especial de Lanzarote con la sostenibilidad social, económica y medioambiental, "tan bien representada en el Pacto de los Jameos suscrito por Canarias en 2021 precisamente en esta Isla".

Torres se ha referido "a eso que se llama estabilidad" y que "ha hecho que el último Gobierno de Canarias empiece y termine tal y como se conformó". "Es curioso que en trece gobiernos que ha habido desde 1983 esta es la segunda vez que ocurre y en ambas con el PSOE en el Gobierno", apostilló.