Torres le recuerda a Feijóo su "obligación de acudir" a la convocatoria de Sánchez

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le ha recordado hoy al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que "tiene la obligación de acudir a la convocatoria del presidente Pedro Sánchez".

"Feijóo tiene que asumir su rol institucional como jefe de la oposición. Cuando te llama el presidente legítimo, igual que si es un alcalde o un presidente autonómico, el jefe de la oposición tiene la obligación de acudir y no buscar excusas", ha señalado.

"Lamento que la reunión no haya ocurrido hoy y espero que sea pronto", ha señalado el ministro en declaraciones a los medios pronunciadas en el acto de toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

"Lo demás son excusas que no se cree ni siquiera quien las da", ha señalado también Torres, que ha recordado la necesidad de pactos sobre el sistema financiación autonómica o el CGPJ.

"No terminan de asumir lo que ha ocurrido en las últimas semanas y meses, pero ya se ha iniciado una legislatura y hay un Gobierno legítimo que camina. Yo también he estado en la oposición tras haber sido el mío el partido más votado, y he ejercido la oposición como ahora tiene que hacer Feijóo", ha añadido.

El PP ha exigido rigor y seriedad y no "navajeo" ni "prácticas torticeras" del Gobierno antes de fijar la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para la que sigue sin haber un acuerdo.

El Gobierno ofreció al PP tres fechas, el 18, el 22 y el 29 de diciembre, según fuentes de Moncloa, pero el calendario sigue corriendo, con el PSOE acusando al PP de poner excusas y los populares señalando que no quieren picar el "anzuelo" de hablar de la reunión mientras se tramita la amnistía o el PSOE da la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu.

El nuevo secretario de Estado, Arcadi España, ha llamado al diálogo sin hacer fronteras entre los territorios, ni hacer partidarias las instituciones, después de un discurso de toma de posesión en el que ha citado al catedrático y abogado Manuel Broseta, que ejerció su mismo cargo hace décadas, antes de que lo asesinara ETA.

En el mismo acto de esta mañana al que han acudido el ministro Torres y la titular de Ciencia Diana Morant, valenciana como España, han tomado posesión también la subsecretaria del Ministerio, Berta Pérez, y el jefe de Gabinete, Antonio José Oliveira.