Torres (PSOE) pide no usar la inmigración irregular en Canarias como "arma política"

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido no usar la inmigración irregular que está sufriendo el archipiélago con el aumento de la llegada de cayucos en los últimos tiempos, especialmente a la isla de El Hierro, como "arma política".

En declaraciones a los medios de comunicación, el socialista ha señalado que lo que hay que hacer es tener una actuación conjunta entre las distintas administraciones para responder con "dignidad" a los migrantes.

"Por lo tanto, mostró su preocupación por el hecho de que el Pacto de Asilo e Inmigraciones de la UE "no salga como en justicia debe salir teniendo en cuenta los territorios fronterizos", al tiempo que entendió que hay que exigirle al Gobierno de España "que ponga todos los recursos que sean precisos en lo que es su competencia, que son los inmigrantes mayores de edad".

Torres apuntó que también hay que reclamarle al Gobierno de Canarias su responsabilidad, que son los menores migrantes no acompañados.

Por su parte, el secretario regional del PSOE recordó que en 2023 han llegado a Canarias cerca de 19.000 migrantes, de los quedan en las islas unos 2.000.

"No ocurre lo mismo con los menores no acompañados. Han quedado en El Hierro más de 200 y tenemos en Canarias más de 3.000. Hay más menores no acompañados en Canarias en estos momentos que mayores de edad inmigrantes", observó.

Torres apuntó que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España tienen que caminar junto a las comunidades autónomas para el traslado de estos menores, ya que sólo han sido 300 en los últimos años lo que se han llevado a otras autonomías.

"Y yo lo que le pido al Gobierno de Canarias es que ponga el mismo énfasis y la misma reclamación a otras comunidades que hace con el Gobierno de Pedro Sánchez porque si no se está haciendo uso político. Y del mismo modo que desde el PSOE no haremos de la inmigración un arma política, tampoco permitiremos que lo hagan otros", concluyó.