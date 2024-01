Torres pide a Clavijo y Domínguez que se pongan "al lado" de Canarias y censuren las críticas de Ayuso a los migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este miércoles al presidente de Canarias y el vicepresidente, Fernando Clavijo (CC) y Manuel Domínguez (PP), respectivamente, que se pongan "al lado" de Canarias y censuren las críticas que ha realizado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los migrantes.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a Fitur ha echado en falta que desde el Ejecutivo no se haya sido "contundente" y se haya primado a "los compañeros de organización política o de los socios de pacto" cuando se ha vinculado a la inmigración con la delincuencia y se "está diciendo claramente que se queden en los territorios fronteros".

"Hay que ser valientes. Cuando hay afirmaciones que dicen que no quieren a inmigrantes de Canarias, vengan de quién vengan, criticarlas, como lo he hecho yo hoy", ha señalado.

El ministro ha avanzado que la Comisión Interministerial de Inmigración que coordina se reunirá por primera vez el próximo martes y cada ministro implicado expondrá la situación de sus competencias, subrayando que el Gobierno ejercerá "de la mejor manera posible" la suya, que son los migrantes adultos.

En cuanto a los menores no acompañados ha admitido que se están "buscando soluciones" si bien reconoce que la competencia es de las comunidades autónomas.

"Es cierto que hay una ley que hay que cambiar, porque no es justa. No puede ser que todos los menores no acompañados se queden en los territorios adonde llegan, tienen que ser distribuidos entre el resto de las comunidades autónomas y la Unión Europea, pero hoy la ley no lo permite, se hace a través de una solidaridad voluntaria", ha destacado.

En ese sentido ha dicho que "no es de recibo" que haya presidentas, como Isabel Díaz Ayuso, "que dicen que no quieren a inmigrantes que vienen de Canarias, que critican al Gobierno de España porque dice que lo hace con nocturnidad".

Torres ha reconocido que "indudablemente" hay que modificar la ley, algo que ya defendía cuando era presidente de Canarias, y cuando pedía colaboración a otros presidentes autonómicos "la propia Isabel Díaz Ayuso tardó tres años y pico en responder una carta".

"MISMO DISCURSO Y MISMO MENSAJE"

Por lo tanto, ha afirmado que "hay que demostrar la voluntad y si se tienen ganas de tender la mano para entre todos buscar una solución", algo que volverá a poner sobre la mesa el próximo martes, "tendiendo la mano" y con el fin de que todos los implicados tengan "el mismo discurso y el mismo mensaje", que no es otro que ayudar a que los menores sean distribuidos entre el resto de España y la Unión Europea.

Ante las críticas del Gobierno de Canarias por el mecanismo de derivación de menores ha indicado que el compromiso del Gobierno es financiar con 40 millones de euros y entiende "habrá que preguntar" a las comunidades por qué el mecanismo de derivación no ha empezado ya que "debe estar activo".

Torres confía en que las comunidades "se coloquen al lado de la solidaridad, de la respuesta humanitaria digna a un fenómeno como el inmigratorio" y que "todos" aporten "lo mejor y no lo peor" para responder a una situación con una comunidad "especialmente afectada" como Canarias.