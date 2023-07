Torres ve al Gobierno como el "pacto de la desconfianza" y le pide que no de "marcha atrás" en derechos

El presidente del Grupo Socialista alerta de "déficit democrático" en las islas por el sistema electoral y reivindica su victoria electoral

El presidente en funciones del Gobierno de Canarias y presidente del Grupo Socialista, Ángel Víctor Torres, ha calificado al nuevo cuatripartito que se conformará a partir de este miércoles como el "pacto de la desconfianza" en virtud a la nueva estructura orgánica basada en "cargos cruzados", aparte de que ha pronosticado que será "más caro" que el anterior.

En el debate de investidura ha pedido Clavijo que no de "marcha atrás" en el estado del bienestar en las islas y ha advertido de los riesgos de que el PP ocupe el comisionado del REF dado que fue el partido que más incumplió el documento entre 2011 y 2016.

Ha dicho que su intervención de la mañana fue de "retórica hueca" con un discurso "plano" en el que no ha valorado los avances del anterior Gobierno que se enfrentó a muchas dificultades debido a la pandemia sanitaria y la crisis económica derivada del parón del turismo, y en el caso concreto de La Palma, la erupción volcánica.

Ha defendido la labor de su Ejecutivo en la isla y la llegada de ayudas de todas las administraciones y ha resaltado que se ha dejado el borrador del derecho "hecho" para que el nuevo Gobierno prosiga la tarea de la reconstrucción.

Torres se ha esforzado en ofrecer datos oficiales para resaltar su labor en la pasada Legislatura, con 30.000 canarios menos, más gasto turístico y 70.000 afiliados más que hace cuatro años, por lo que ha retado a Clavijo a que en cuatro años iguale esos indicadores.

Ha censurado que haya más cargos públicos en el nuevo Gobierno, doce consejerías y un comisionado, ha exigido a Clavijo que "iguale" el desarrollo de las energías renovables y ha incidido en que la ley de cambio climático "ha sido un acierto". "¿La va a derogar?", le ha preguntado al candidato.

Sobre los impuestos se ha mostrado sorprendido ante el anuncio de la bajada general del IGIC dado que va a suponer una pérdida de unos 500 millones, que si se suma a lo que dejan de percibir los ayuntamientos y los cabildos serán más de 1.100 millones. "¿De dónde va a recortar?", se ha preguntado.

Torres ha apuntado que Clavijo se comprometió ante los electores a bajar los impuestos y espera que no repita las "mañas" del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en campaña prometió bajarlos y al llegar al poder los subió.

RESPETAR EL PLAN DE VIVIENDA

Ha invitado al futuro presidente a que siga con el escudo social y "multiplique por siete" la protección a las familias más vulnerables, que acabe con el "limbo de la dependencia" y mantenga la inversión en la sanidad pública.

En esa línea ha indicado que el Gobierno debe proseguir con el plan de vivienda ya en marcha, lo mismo que con la planificación de carreteras donde se ha hecho un "gran trabajo". "No se demoren", ha comentado.

Torres ha agradecido también la labor de todos los partidos que conformaron el 'Pacto de las Flores' y ha retado a Clavijo a presentar una "Canarias mejor" y defender al archipiélago con "valentía y firmeza" ante el Gobierno central.

Le ha pedido también que "culmine el trabajo" como presidente de la conferencia de las RUP y se pueda sacar adelante un pacto de asilo y migración y se salven de forma definitiva las excepciones en tasas aéreas y medioambientales.

Ha advertido a Clavijo de que la reconstrucción en La Palma "no va a ser fácil" ni rápida y le ha preguntado si le va a decir a los afectados que abandonen las viviendas modulares porque va a haber otras soluciones habitacionales.

ABRIR UN DEBATE SOBRE LA REFORMA ELECTORAL

Ha dicho también que el candidato perdió 34.000 votos en la lista regional y él mismo ganó otros 32.000 por lo que ha pedido una "reflexión" al Parlamento dado que hay un "déficit democrático" porque ha habido demasiados gobiernos de CC sin ganar las elecciones.

"Lo digo sin resquemor", ha indicado, pero ha abierto la puerta a reformar el sistema electoral con un debate "sosegado" para que la lista autonómica sume más de 12% de los escaños actuales.

Sobre el anuncio del PP de que gobiernen las listas más votadas, "si te he visto no me acuerdo", ha ironizado, al tiempo que ha mostrado su deseo de que la convivencia y la "unanimidad" en los avances sociales y de derechos se mantenga en el Parlamento dado que los populares están llegando a acuerdos con la "extrema derecha" en otras instituciones.

En esa línea, ha preguntado a Clavijo si firmó un acuerdo con Vox para la toma de posesión en el Ayuntamiento de Teguise y le ha invitado a aclarar si su partido apoyará una investidura de un Gobierno PP-Vox a nivel estatal o si cambiará su actitud de "madriditis" si Pedro Sánchez no sale reelegido presidente.

"NO TODO VALE PARA LLEGAR AL PODER"

Ha comentado que "no todo vale para llegar al poder" y ha advertido de que "censurar es robar derechos y quebrar la libertad", afeando a Clavijo que se olvidara de la igualdad y el machismo en su discurso de investidura.

Ha confesado que se queda en Canarias para "hacer ver" que existen recetas y formas de gobernar que dan mejores resultado que otras, para agradecer a los que confiaron en su candidatura y "por Canarias", avanzando una oposición "constructiva pero firme", tendiendo la mano a lo que sea "bueno" y poniendo a disposición su "experiencia".

No obstante, ha advertido de que tendrán al PSOE "enfrente" si hay retrocesos en derechos y en la lucha contra el cambio climático y si se da "alas" a la extrema derecha, subrayando que el objetivo es que haya "estabilidad" en el futuro Ejecutivo pese que se sepa que la ciudadanía quería otro presidente.