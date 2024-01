Torres dice que es "falso" que Cataluña vaya a darle la espalda a Canarias en inmigración

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dicho este lunes que es "falso" que Cataluña "le va a dar la espalda a Canarias" si asume competencias en inmigración y ha recordado que, durante la pasada legislatura, con él como presidente en las islas, la Generalitat fue uno de los gobiernos autonómicos más solidarios en la acogida de menores.

"Yo hubiese querido incluso que otras comunidades hubieran sido tan solidarias como lo fue Cataluña. Además, hay cuestiones que forman parte del Pacto de Asilo de Migraciones, que es normativa de ámbito europeo, y por supuesto también hay cuestiones que tienen que ver con la Administración General del Estado", ha afirmado antes de intervenir en un foro de Canarias 7.

Torres ha defendido, además, que delegar parte de las competencias del Estado sobre inmigración a Cataluña "es perfectamente constitucional", pero ha recordado que ello requerirá contar con más apoyos en el Congreso que los del PSOE y Junts, porque se plasmará en una ley.

"Ese texto no saldría si no tuviese el acuerdo de Esquerra (Republicana de Catalunya), CC, PNV, Bloque Nacionalista Galego... Es decir, creo que estamos en una situación de mucha presencia mediática de algo que no digo que sea artificial, pero sí de algo que en cualquier caso lo tiene que decidir el Congreso", ha enfatizado.

En cuanto a la intención del PSOE y Coalición Canaria de reformar la legislación para que la acogida de los menores que llegan en patera se reparta entre todas las comunidades autónomas de forma obligatoria, sin depender de acuerdos voluntarios de solidaridad, Torres ha advertido de que también requerirá de consensos.

"Estamos en ese trabajo y con absoluta voluntad de llevarlo a cabo. Tengo que ser claro: no depende del PSOE y de CC, depende de otras fuerzas políticas hasta sumar 176 votos, porque será una modificación que exigirá mayoría absoluta y espero que ahí el PP esté del lado de algo que creo que es de justicia, como es el envío a distintos lugares de España y también de la Unión Europea de menores no acompañados para que los tengan en guardia y tutela esas comunidades", ha remarcado.

Y ha añadido que, cuando llegue ese momento, espera que el PP "no dé la espalda" a Canarias, como considera que han hecho "en la práctica" algunas comunidades gobernadas por ese partido en los últimos años. EFE

