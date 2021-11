Torres dice que está presentada la solicitud de Canarias al TSJC para pedir 'certificado Covid', algo que cree necesario

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este martes que la solicitud del Gobierno regional al Tribunal Superior de Justicia canario (TSJC) para que avale la petición del 'certificado Covid' en establecimientos y espacios de uso público se presentó este lunes tras el trabajo realizado en Consejo de Gobierno, así como con encuentros con sectores económicos y empresariales.

Por ello, ha subrayado que se trata de una solicitud que tiene un "apoyo cerrado", por lo que espera que la justicia "dé la razón" a Canarias, ya que entiende que "se colocaría al lado de la mayoría social" porque consideró que se trata de una cuestión "necesaria" ante el aumento de los contagios y la llegada de variantes que preocupan.

De todos modos, ha matizado en declaraciones a los periodistas tras asistir a Africagua, que se queda con las palabras del presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, "mandando un mensaje de calma".

Aún así ha querido trasladar a la sociedad canaria la importancia de vacunarse, cuestión sobre la que ha indicado le "alegra" haber visto este fin de semana como, tras el anuncio de que se va a solicitar el 'certificado Covid', se ha vuelto a tener "un repunte de personas que se han ido a vacunar".

También ha puesto de relieve la necesidad de mantener las distancias, las mascarillas, el lavado de mano porque, puntualizó, el virus "no" se ha ido, "se está resistiendo, no se rinde, un virus que es muy peligroso, que se muta, se transforma y no" se puede volver a tener una parálisis económica, por lo que ha abogado por las "dos armas fundamentales" para vencerlo: "vacuna y prevención, Canarias lo ha hecho muy bien, lo sigue haciendo muy bien", por lo que apeló a seguir "haciéndolo muy bien".