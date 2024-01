Torres cree que la historia reconocerá que la ley de amnistía "era lo que había que hacer"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está convencido de que "la historia va a reconocer" que la ley de amnistía para los implicados en el procés "era lo que había que hacer para la convivencia de nuestro país".

En declaraciones tras visitar los restos del destacamento penal franquista de Chozas de la Sierra (Madrid), el ministro ha destacado que existe una mayoría parlamentaria "holgada" para poder sacar adelante la ley, a la que se ha referido como "un paso valiente que hace el Gobierno de España con partidos políticos que lo apoyan".

"Yo creo que es una medida absolutamente necesaria para la convivencia", ha afirmado Torres, que ha añadido: "El tiempo, estoy convencido, dará la razón a quienes hoy apoyamos claramente la amnistía y creemos en ella".

Además, se ha mostrado también "confiado" en que el Gobierno conseguirá en el Congreso el respaldo suficiente, "con más votos que la mayoría absoluta", para convalidar las medidas anticrisis, que son "urgentes, necesarias e imprescindibles".

"Dejemos trabajar a los equipos negociadores en estos días, que son días de concordia y de familia, pero también de negociación política", ha manifestado.

Respecto a los encuentros que el PP habría celebrado con Junts tras las elecciones del 23-J para explorar un acuerdo para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, según ha publicado este miércoles La Vanguardia, el ministro a exigido a los populares "que sean transparentes" y expliquen "qué pusieron sobre la mesa tanto con Junts per Catalunya como con Vox".

Se ha preguntado además "qué opinarán" de esas reuniones lideres del PP que "se rasgan las vestiduras acusando a otros de actuar fuera de la Constitución", entre los que ha mencionado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al expresidente del Gobierno José María Aznar.

Preguntado también por lo ocurrido en Nochevieja en la protesta junto a la sede socialista de Ferraz ha opinado que "lo primero es que hay una incitación a la violencia objetiva", porque se golpeó "un muñeco que representa a una persona, en este caso al presidente del Gobierno", y "se dice: esto es lo que hay que hacer".

Como otros miembros del Gobierno, el titular de Política Territorial ha señalado que el líder del PP "tendría que haber salido inmediatamente a condenar estos hechos", "porque no se puede decir 'condeno, pero'; o condenas o no condenas, no caben peros", ha sentenciado.

Finalmente, sobre los datos del paro de 2023 conocidos hoy ha afirmado que demuestran que "la recuperación económica es real": "La gente tiene trabajo y el trabajo es estable".