Torres asegura que es falso que Cataluña vaya a "dar la espalda" a Canarias con los menores migrantes

Resalta la voluntad del Gobierno para reformar la Ley del Menor

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que el acuerdo PSOE-Junts por el que se delegarían competencias en materia de inmigración será un texto que tendrá que ser aprobado en el Congreso de Los Diputados y ha asegurado que es falso que Cataluña vaya a "dar la espalda" a Canarias con los menores migrantes no acompañados, ya que siempre ha sido de las que más jóvenes ha acogido.

Así lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Foro de Canarias7, en Las Palmas de Gran Canaria.

"El acuerdo entre el PSOE y Junts se enmarcó en el pleno del pasado miércoles. Lo importante fue que sacamos adelante 10.000 millones más que vienen de fondos europeos, bajar los impuestos para los alimentos básicos, que el transporte esté subvencionado sea gratuito o revalorizar las pensiones", resaltó.

Torres hizo especial hincapié en que en cualquier caso se trata de un acuerdo que "tiene que ser sometido al Congreso de los Diputados" y que necesita como mínimo 176 votos, por lo que entendió que al final será un texto con el que estén de acuerdo PSOE, Junts y también resto de la formaciones políticas.

"He visto algunas fuerzas políticas que son muy críticas con ese acuerdo. Es el caso de ERC. Pues eso no saldría si no estuviese de acuerdo Esquerra, CC, PNV, BNG... es decir, que estamos en una situación de mucha presencia mediática de algo, no digo que sea artificial, pero sí de algo que en cualquier caso lo tiene que decidir el Congreso".

Por lo tanto, el ministro insistió en que "es falso que Cataluña le vaya a dar la espalda a Canarias". "Cataluña --continuó-- es de las CCAA que más menores no acompañados ha acogido siempre de Canarias", para agregar que le gustaría que otras autonomías hubieran sido tan solidarias como la catalana.

Por otro lado, observó que hay cuestiones que forman parte del Pacto de Asilo e Inmigraciones, que es normativa de ámbito europeo, y también cuestiones que tienen que ver con el Pacto de Asilo.

Aquí, Torres expuso que el PNV consiguió en la legislatura anterior transferencias que tienen que ver con el plano inmigratorio.

"Y de hecho --prosiguió-- estamos cerrando desde Política Territorial un acuerdo, que lo previsible es que sea en febrero cuando ya se cierre, para la autonomía personal que tiene que ver con la inmigración, que se cerró en el acuerdo con el PNV hace dos meses y medio y que no fue polémico en absoluto".

Ante todo esto, el ministro declaró que las competencias pueden ser delegadas, "y por supuesto que es constitucional", ya que el Artículo 150.2 de la Constitución dice que hay competencias que pueden ser delegadas o transferidas a las CCAA, como en este caso a Cataluña. "Lo que hay es una competencia delegada, no una transferencia", aseveró.

VOLUNTAD DE REFORMAR LA LEY DEL MENOR

Al ser cuestionado por la reforma de la Ley del Menor, Torres aseveró que se trata de un acuerdo PSOE-CC para impulsar las modificaciones legislativas que hicieran que los menores no acompañados no fuera una cuestión de voluntariedad o solidaridad, sino que fuera una cuestión de ámbito legislativo.

"Estamos en ese trabajo --dijo-- y con la absoluta voluntad de poder llevarlo a cabo. También tengo que ser claro, no depende del PSOE y de CC, depende de PSOE, CC y de otras fuerzas políticas hasta sumar 176 votos, porque también será una modificación que exigirá mayoría absoluta".

Finalmente, esperó que aquí, el PP "esté del lado de algo que creo que es de justicia y es el envío a distintos lugares de España y también de la Unión Europea de menores no acompañados para que tengan guardia, tutela y custodia esas comunidades".