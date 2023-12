Torres acusa al PP y CC de anteponer los intereses de partido al votar en contra de los acuerdos del CPFF

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado que el Gobierno de Canarias -formado por Coalición Canaria y Partido Popular- haya votado en contra de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Estado se comprometió a destinar más recursos a las islas.

En declaraciones a los medios, el ministro detalló que los acuerdos aprobados ayer suponen que Canarias vaya a contar con 760 millones de euros más de los que recibió el pasado año, y 224 millones más de los que presupuestó inicialmente el propio Ejecutivo autonómico en las cuentas regionales para 2024.

"Es decir, se le hace una propuesta mejor y votan en contra", criticó Torres, quien acusó al Gobierno canario de estar "poniendo por delante los criterios de partido a la defensa de su territorio". "Se trata de un error gravísimo que tienen que saber y conocer los ciudadanos de Canarias", apostillo.

Preguntado por la subida del techo de gasto, el ministro destacó que esa subida supondrá que la recaudación aumente siete veces más, lo que significa más recursos para los servicios básicos esenciales que prestan los ayuntamientos, que verán aumentado su recaudación un 23%, y las comunidades autónomas, cuya recaudación se eleva un 15%.

"Con todos estos recursos de más, el PP vota en contra porque están en otra cosa. Están en intentar bloquear y hacer que no camine el Gobierno de España y están poniendo por delante los criterios de partido y sus beneficios particulares al beneficio de la gente".

Sobre un hipotético veto del Senado a los Presupuestos Generales del Estado, donde los populares tienen mayoría, Ángel Víctor Torres deseó que no suceda y que no se ponga por delante el intentar vetar unos presupuestos que son mejores para las comunidades autónomas para sacar un interés electoral. Eso no es defender la Constitución y el bienestar de los ciudadanos", añadió.