Torrent replica a JxCat que es el Estado y no ERC quien impidió investir a Puigdemont

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha replicado este jueves a JxCat que es el Estado y no ERC quien impidió investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, ha reaccionado así después de que JxCat lanzara el miércoles un vídeo en el que critica que hace un año el Parlament renunciara a investir de nuevo a Puigdemont, y pidiera a ERC y a la CUP intentarlo de nuevo.

También ha apelado al principio de efectividad porque, a su juicio, un presidente que sea investido "debe poder tomar posesión del cargo, hacer un gobierno y gobernar", y ha asegurado que así lo defenderá siempre.

Para Torrent, Puigdemont está en su derecho pero no comparte que haya presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la Mesa del Parlament del 9 de octubre de que los diputados suspendidos por el Supremo (TS) no puedan delegar su voto.

"Lo respeto, pero no me apartaré de los acuerdos del Parlament", ha recalcado Torrent, que también ha pedido a la Fiscalía y la Abogacía General del Estado que retiren los cargos contra los presos independentistas porque, en su opinión, no hubo delito, violencia ni rebelión.