Torrent insta a recuperar la iniciativa política para construir Cataluña

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha instado este domingo a "recuperar la iniciativa política" en Cataluña y a plantear "propuestas constructivas" para construir "un país mejor, más justo y más libre", algo que, cree, "no se puede hacer sólo resistiendo".

Torrent ha lanzado esta petición en un discurso pronunciado en el Parlament en el marco de un acto institucional organizado por Òmnium Cultural para recibir la Flama del Canigó (Llama del Canigó).

"No es suficiente con resistir. Tenemos que recuperar la iniciativa política como país. Hay que avanzar en un nuevo horizonte compartido para construir este país mejor, más justo y más libre que tantas veces hemos anhelado", ha subrayado.

Así, ha destacado: "Tenemos la obligación de que esta llama no se apague" y que "es necesario que la llama de la libertad llegue a cada rincón de Cataluña y abrace a todo el mundo, sin excepción".

Durante el acto, se ha procedido también a leer sendos mensajes del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, encarcelados por el caso del "procés".

Forcadell, que ha escrito el manifiesto de la Flama del Canigó, ha expresado su deseo de que este símbolo "ilumine el camino hacia la libertad", mientras que Cuixart ha llamado a "persistir" y ha asegurado: "Nada nos hará perder el camino".

"Nos negamos a vivir sin esperanza", ha afirmado el presidente de Òmnium, quien ha prometido no renunciar "a transformar la sociedad", con independencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso del "procés".

La Flama del Canigó (Llama del Canigó) es una tradición catalana que se celebra desde 1980 y que comienza con la renovación del fuego en la cumbre del Canigó y su llegada a los diferentes puntos del territorio catalán para encender las hogueras de la noche de San Juan.

Este año, la llama llegará a un total de 3.000 puntos de Cataluña y a Bruselas y a Ginebra para acercarse a las ciudades donde residen líderes independentistas como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En declaraciones anteriores a los periodistas, la vicepresidenta de Òmnium Cultural, Marina Llansana, ha pedido al PSOE "que no mire hacia otro lado" y "no haga ver que no pasa nada", sino que "se arremangue e inicie un proceso de diálogo".