Torrent: ERC no compite por la etiqueta de más independentista sino por sumar

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado este lunes que "a ERC no le interesa competir por la etiqueta de quién es más independentista, sino sumar más republicanos, hacer más independentistas" sabiendo que "hay un 80% de catalanes que quieren un referéndum de autodeterminación".

En un acto realizado en la plaza Berenguer IV de Amposta (Tarragona) ante más de medio millar de personas, Torrent ha querido dejar claro que ERC, "con 88 años de historia a sus espaldas", la mayoría de los cuales "luchando por la independencia", lo que quiere ahora es aumentar el número de ciudadanos favorables a una república catalana.

Se ha desmarcado, en este sentido, de otras formaciones independentistas como JxCat y ha subrayado que a ERC "no le interesa competir por la etiqueta de quién es más independentista", sino "sumar más republicanos y hacer más independentistas".

"Queremos sumar más sensibilidades a un proyecto compartido para el conjunto de ciudadanos", ha añadido el presidente del Parlament, sabiendo que "el 80 por ciento quiere una solución democrática, un referéndum".

Después de indicar que "ERC ha sufrido represión durante mucho tiempo, desde el presidente Lluís Companys hasta el actual presidente de ERC, Oriol Junqueras", y tras confesar que "esto es doloroso, nos hace daño, porque son compañeros nuestros", Torrent ha lanzado una advertencia.

"Los que aplican la represión tienen que saber algo -ha dicho-, y es que no abandonaremos nunca, no nos rendimos, no cambiaremos, no hemos dejado de hacerlo en 80 años y no lo haremos ahora. A cada embate del Estado español somos más fuertes que nunca".

Según Torrent, en estas elecciones hay dos alternativas: "o avalar al PSOE del artículo 155 que pacta con Ciudadanos y puede situar como ministro a Albert Rivera, o teñir de amarillo toda Cataluña con el color de ERC, porque por primera vez un partido independentista puede ganar unas elecciones generales españolas".

En el mismo acto, el número dos de ERC en estas elecciones, Gabriel Rufián, ha indicado que su partido "ha plantado cara más que nunca a quienes utilizan la represión contra el pueblo catalán" y no dejará de hacerlo "aunque esto tenga un coste enorme".