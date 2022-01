Torrent defiende que en su mandato en el Parlament no se aplicó una subida salarial a diputados

El conseller de Empresa y Trabajo y expresidente del Parlament, Roger Torrent, ha defendido que durante su etapa al frente de la Cámara catalana no se aplicó una subida salarial a los diputados como estaba prevista e "incluso se hizo una donación para combatir la situación de Covid".

Así ha reaccionado este lunes en una visita a la empresa de componentes de automoción TAG Automotive al ser preguntado por la información del diario Ara que explica que hay hasta 21 trabajadores que se han acogido a un régimen que, bajo el nombre de 'licencia por edad', pueden cobrar sueldos sin trabajar, lo que supone una partida de 1,7 millones de euros al año.

"No he podido leer al detalle de las informaciones aún", ha añadido Torrent, que ha explicado que bajo su mandato, en materia salarial, se promovió que no se aplicase este incremento en el salario de los diputados.

Por su parte, el también expresidente del Parlament Ernest Benach ha afirmado, en declaraciones a TV3, que la decisión de aprobar ese régimen especial en 2008 "ahora seguramente las mismas personas no la tomarían".

"La noticia del 2008 en contexto de 2022 no acaba de ser exacto", ha sostenido Benach, que ha recordado que la decisión se tomó por unanimidad en la Mesa del Parlament y en negociación con el comité de empresa de la Cámara y se incluyó en el convenio.