Torrent condiciona la enmienda a la totalidad al Presupuesto a una mesa para hablar de "autodeterminación"

Reclama también sacar el "conflicto político" del Juzgado y avisa de que si el Ejecutivo no da pasos, votarán contra las cuentas de 2019

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha advertido hoy de que ERC no sólo presentará sino que votará la enmienda a la totalidad a los Presupuestos si el Gobierno no saca el "conflicto político" de Cataluña de los juzgados e inicia una mesa de diálogo donde se pueda hablar "de todo", también de "autodeterminación.

Así lo ha advertido Torrent en la puerta de la prisión de Soto del Real, donde ha acudido esta tarde a visitar a los presos del procés, quienes están a la espera del juicio que dará comienzo el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Parlamento catalán ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "hacer lo mismo que hacía el PP y el Gobierno del presidente Rajoy", al mantener el "conflicto político" en los juzgados.

En este sentido, ha explicado que en las conversaciones con el Ejecutivo socialista, han reclamado que se traslade el "conflicto político a la política" y que se inicie "una mesa de diálogo donde se pueda hablar de todo y donde se pueda hablar del derecho de autodeterminación" que, según Torrent, "es el derecho que quieren ejercer la mayoría de catalanes y catalanas, que quiere el 80 por ciento de los ciudadanos de nuestro país", en referencia a Cataluña.

"Estas eran las dos líneas de actuación que nosotros reclamábamos al Gobierno del presidente Sánchez que no se han dado y por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad, y si seguimos así, evidentemente votaremos esta enmienda a la totalidad", ha avisado el presidente de la Cámara legislativa regional.

Ha insistido en que estas son las dos condiciones que han puesto encima de la mesa y señala que "no se puede decir" que no hayan sido claros desde el principio porque lo han planteado "desde hace semanas"."No se han dado estos movimientos y si no se dan, insisto, no solo se va a presentar la enmienda a la totalidad sino que se va a votar", ha recalcado.

En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene herramientas para demostrar que quiere sacar este conflicto de los juzgados", pero ha lamentado que no solo no lo ha hecho, sino que en las últimas semanas se han detenido a alcaldes "por policías encapuchados" cuando salían de su casa a trabajar.

Para el dirigente independentista catalán "es evidente que aunque haya cambiado la música, el relato y el discurso por parte del Gobierno español, los hechos, son los mismos que hace unos meses".

En cuanto al juicio, ha dejado claro que asistirá e irá declarar aprovechando su posición institucional para "denunciar la injusticia de este juicio, la situación, para intentar desmontar la farsa judicial y el relato mentira en el que se sustenta este juicio y ponerme del lado de la defensa".

PRESOS SE QUEJAN DEL FRÍO Y DE QUE NO LES DEJAN LLEVAR COLOR AMARILLO

Torrent también se ha referido a la situación de los presos dentro de Soto del Real. Ha asegurado que se han quejado de las bajas temperaturas de la prisión, pero les ha visto "fuertes y preparados para afrontar un juicio en el que irán a acusar al Estado de utilizar la violencia para impedir el referéndum del 1-0", la vulneración de sus derechos en la causa judicial y a "reivindicar una idea legítima política" a la cual no piensan renunciar.

Según ha dicho, "van con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila porque saben que poner urnas no es delito". En su opinión, el juicio "no será justo" porque habrá "persecución ideológica". Según el presidente del Parlamento regional, lo que se juzgan son "ideas políticas" y alega que se ha intentado prohibir a los presos que tengan "prendas de ropa de color amarillo" o fotos de familiares con el lazo amarillo, algo que ha calificado de "obsesión enfermiza".

En su opinión, hoy les ha tocado a los independentistas sentarse en el banco de los acusados, pero cree que mañana "pueden ser los feministas, los ecologistas, los antifascistas".